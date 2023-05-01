طائرة بني ياس تحلّق بأغلى الكؤوس

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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توج عبد الله الدرمكي رئيس اتحاد الكرة الطائرة، بني ياس بطلاً للنسخة 41 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة، بفوزه على العين أمس بنتيجة 3 - 1، في المباراة النهائية على اللقب الغالي، التي أقيمت بصالة نادي الجزيرة، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي.

وحقق «السماوي» ثلاثية في الموسم الحالي، بعدما سبق وتوج بطل للدوري العام وكأس السوبر للكرة الطائرة رجال، وأضاف لقبه الثاني من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد لقبه الأول في موسم 2006 - 2007.

جاءت المباراة، قوية ومثيرة، وتبادل الفريقان التقدم في الشوط الأول حتى النقاط الأخيرة، والتي حسمها بني ياس 25 - 23، وتكرر الأمر نفسه في الدقائق الأولى للشوط الثاني، حتى وسع بني ياس الفارق، وحسمه لصالحه بنتيجة 25 - 15، وقلص العين الفارق بالفوز بالشوط الثالث بصعوبة 29 - 27، إلا أن بني ياس، حسم الشوط الرابع بسهولة، وبنتيجة 25 - -15، ليفوز بالمباراة ويتوج باللقب.

أدار اللقاء طاقم تحكيم دولي كويتي، ضم عباس اشكناني حكماً أول، وأحمد الخالدي حكماً ثانياً.

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