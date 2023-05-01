لاعب منتخب الإمارات والفجيرة للفنون القتالية يحقق 4 ذهبيات في البطولة العربية للقوس والسهم

المصدر: الفجيرة - البيان

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حقق لاعب نادي الفجيرة للفنون القتالية ومنتخب الامارات القوس والسهم ناصر السدراني ممثلا لمنتخب الإمارات انجازا مميزا بفوزه بأربع ميداليات ذهبية بمرحلة الناشئين تحت 18 سنة للقوس الأولمبي في إنجاز جديد في القوس والسهم للإمارات على المستوى العربي ووصولها للمركز الثالث في ترتيب الدول المشاركة بالبطولة من حيث عدد الميداليات المحققة وعددها 10 دول بعد تحقيق جمهورية مصر العربية وقطر للمركزين الأول والثاني وذلك بالمشاركة في البطولة العربية الثانية عشرة للقوس والسهم المقامة بمدينة جربة بميدون في تونس خلال الفترة من 25 ابريل حتي 1 مايو الجاري.

وحصل ناصر السدراني على المركز الأول والميدالية الذهبية في 4 مسابقات هي نهائي البطولة وكذلك في الترتيب العام لمجموع النقاط ومجموع نقاط أول 36 سهما وكذلك مجموع نقاط ثاني 36 سهما وفقاً للائحة الاتحاد العربي للقوس والسهم.

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