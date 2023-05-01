8 رموز بمنافسات الثنايا في «ختامي الوثبة» اليوم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تعود المنافسة على الرموز من جديد خلال منافسات اليوم، ضمن المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة»، على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يقام بميدان الوثبة في أبوظبي، بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، ويختتم منافساته الخميس المقبل.

وتحضر 8 رموز خلال منافسات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل اليوم، إذ خصصت اللجنة المنظمة 28 شوطاً لسن الثنايا للجماعة، منها 14 شوطاً في الفترة الصباحية، ومثلها في الفترة المسائية، التي تشهد التنافس على 8 رموز للثنايا الأبكار والجعدان المفتوح والمحليات، منها 4 رموز للثنايا من فئة الإنتاج، سواء المحليات أو المهجنات، بخلاف الجوائز المالية الكبيرة التي تتراوح من مليون ونصف درهم في الشوط الأول، وحتى 800 ألف درهم للفائزين بالرموز، بينما يحصل أصحاب المراكز التالية على جوائز من 500 ألف وحتى 30 ألف درهم.

نتائج

وكانت منافسات المهرجان تواصلت أمس، وأقيمت منافسات سن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، وشهدت الفترة المسائية 10 أشواط لمسافة 8 كلم للحول والزمول المحليات والمهجنات، تنافست خلالها المطايا على حصد الناموس والجوائز المالية التي خصصتها اللجنة المنظمة، بداية من 400 ألف درهم في الشوطين الأول والثاني، و300 ألف درهم في الشوطين التاليين، بينما تراوحت الجوائز للفائزين بالأشواط من الخامس وحتى العاشر ما بين 180 ألف درهم وحتى 150 ألف درهم، فيما شهدت الفترة الصباحية 14 شوطاً.

وتميزت المنافسات بإحراز المطايا المشاركة توقيتات زمنية أسرع، مقارنة بأشواط الحول والزمول في السنوات السابقة، وبنحو وصل إلى أكثر من 10 ثوانٍ في بعض الأشواط، وفازت «أداء» لحمد راشد غدير الكتبي بناموس أول أشواط الفترة المسائية لحول المحليات، وسجلت 12.22.04 دقيقة، وظفرت بالشوط الثاني للحول المهجنات «بلشة» للقطري ناصر المسند، وقطعت مسافة الشوط في 12.33.06 دقيقة.

سيطرة

وفي شوطي الزمول المحليات والمهجنات في الفترة المسائية، سيطر «القفاي» للدحبة قنازل حمرور العامري، على مجريات الشوط الثالث، وأنهى مسافته في 12.45.02 دقيقة، فيما حصل «شاهين» لمحفوظ خميس الجنيبي على ناموس الشوط الرابع للمهجنات، بتوقيت 12.43.06 دقيقة.

وشهد الشوط الخامس للحول المحليات فوز «رونق» لحمد راشد غدير الكتبي، ليضيف الناموس الثاني له في منافسات الحول والزمول، وأنهت الشوط في 12.30.07 دقيقة، بينما انتزعت «غناضة» لحميد سعيد النيادي ناموس الشوط السادس عن جدارة، مسجلة 12.35.06 دقيقة، وذهب لقب الشوط السابع للزمول المحليات لـ «مرحب»، بشعار المخضرم محمد سلطان مرخان الكتبي، بتوقيت 12.51.05 دقيقة، فيما أسفرت الأشواط من الثامن وحتى التاسع، عن فوز كل من «مكلف» لمحمد بن ذويب العامري، و«زعفرانة» لسعيد عبيد خليفة الحميري، و«حفلة» أحمد عبد الله البوعميم.

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