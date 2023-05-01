الإندونيسي سينيسوكا والتايوانية تاي تزو بطلا «آسيوية الريشة الطائرة»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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توج الإندونيسي أنتوني سينيسوكا، المصنف ثانياً عالمياً، بلقب فردي الرجال لبطولة آسيا للريشة الطائرة، والتايوانية تاي تزو ينغ المصنفة 4 عالمياً، بلقب السيدات، واختتمت المنافسات أمس، في أجواء رائعة، بحضور جماهيري كبير في صالة راشد بن حمدان في نادي النص، وفاز سينيسوكا في المباراة النهائية على السنغافوري لوه كين، المصنف 7 عالمياً، بمجموعتين دون رد والتايوانية تاي تزو ينغ المصنفة 4 عالمياً، على الكورية الجنوبية آن سي يونغ، المصنفة الثانية عالمياً، بمجموعتين دون رد.

وأقيمت البطولة التي تستضيفها الإمارات لأول مرة، تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات للريشة الطائرة،وقام الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، بتتويج الفائزين، بحضور المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية ، ومروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة نادي النصر، ونورة الجسمي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة، رئيس اتحاد الإمارات للعبة، وعلي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي.

من ناحية أخرى فاز الثنائي الهندي رانكيردي ساتويكسايراج وشيتي شيراغ، بلقب زوجي الرجال،وتوج الثنائي الياباني يوكي فوكوشيما وساياكا، بلقب زوجي السيدات، والثنائي الصيني جيانغ ووي يا بلقب الزوجي المختلط.

وأشاد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، بالنجاح التنظيمي الإحترافي والفني والجماهيري للبطولة،وأكدت نورة الجسمي أن اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، يشعر بالفخر للنجاح الكبير للبطولة، وقالت أجندة الاتحاد، تتضمن استضافة العديد من البطولات الدولية والإقليمية، لاكساب لاعبينا وكوادرنا الخبرات.

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