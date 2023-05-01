البرتغالي جوفيا يفوز بتحدي أبوظبي للغولف

المصدر: أبوظبي - فائز بجبوج

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توج اللاعب البرتغالي ريكاردو جوفيا بلقب النسخة الأولى من بطولة تحدي أبوظبي للغولف، التي اختتمت في نادي أبوظبي للغولف، وتقام ضمن روزنامة جولة التحدي العالمية للعبة، وحقق جويفا الفوز بطريقة دراماتيكية، بعدما سجل 66 ضربة، بواقع 6 ضربات تحت المعدل في الجولة الأخيرة، ليتقدم نحو المركز الأول بمجموع 19 ضربة تحت المعدل، في ختام مثير، خصوصاً أن البرتغالي استهل الجولة الأخيرة متأخراً بفارق أربع ضربات عن المتصدرين.وشهدت البطولة منافسة قوية، بمشاركة 156 لاعباً من نجوم العالم ولاعبي منتخبنا، ومنهم أحمد سكيك، محمد سكيك، خليفة المسعود، راشد الجسمي، راشد العمادي، راشد النقبي، وأحمد المشرخ، بجانب عدد من المقيمين.

تتويج

وقام الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف، بتسليم الكأس للبرتغالي جويفا، بحضور اللواء طيار «م» عبد الله الهاشمي نائب رئيس الاتحاد، وخلفان الكعبي مالك نادي أبوظبي، وتوم فيليبس رئيس عمليات الشرق الأوسط لمجموعة الجولة الأوروبية،وعبّر جويفا عن سعادته بإعادة اكتشاف مستواه في أبوظبي.

مشاركة إيجابية

وأشاد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، بنجاح البطولة، وقدم التهنئة للفائزين وقال : شهدنا مشاركة إيجابية تستشرف المستقبل للعديد من أبناء الإمارات، بوجودهم ضمن الكوكبة المميزة من اللاعبين حول العالم لاكتساب الخبرات.وأكد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، حرص الإمارات على احتضان البطولات الكبرى، والتي تلبي رغبة نجوم هذه الرياضة للاستمتاع بالأجواء المثالية والبنية التحتية لملاعب الغولف، معرباً عن سعادة بإقامة بطولتين تباعاً خلال أسبوعين بالعاصمة، إلى جانب احتضان العديد من البطولات بمختلف ملاعب الدولة.

ووجّه الشكر لمجلس أبوظبي الرياضي، والجولة الأوروبية للغولف ، ونادي أبوظبي للغولف، و«السعديات للغولف».

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