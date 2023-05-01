«الشطرنج» يحتفل بـ«أبطال 2022 »

المصدر: دبي-البيان

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أقام اتحاد الإمارات للشطرنج حفل ختام الموسم الرياضي لعام 2022 بنادي دبي للشطرنج والثقافة، حيث تم تكريم أصحاب المراكز الأولى في جميع المسابقات المحلية التي أقيمت على مدار الموسم الماضي، وحصل نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على درع التفوق العام على مستوى الذكور ونادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة على درع التفوق العام على مستوى الإناث. وشهد الحفل تكريم المراكز الثلاثة الأولى ببطولة الإمارات الفردية فئة الإناث والذكور في المراحل السنية والدوري العام للذكور والإناث في مختلف المراحل السنية، كما شهد الحفل تكريم منتخب السيدات الحاصل على الميدالية البرونزية للفئة «c» في الأولمبياد العالمي للشطرنج 2022، وضم المنتخب اللاعبات وافية درويش وروضة السركال وموزة المنصوري وعائشة سرحان المعيني ومريم عيسى.

حضر الحفل وشارك في مراحل التتويج تريم مطر تريم رئيس الاتحاد وعبدالكريم المرزوقي الأمين العام للاتحاد والدكتور عبدالله آل بركت رئيس نادي الفجيرة للشطرنج ونجلاء الشامسي رئيس نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة ونجيب محمد صالح نائب رئيس نادي دبي للشطرنج والثقافة، وسهيل عبدالرحيم نائب رئيس نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، ومحمد عبدالله الزعابي نائب رئيس نادي الفجيرة للشطرنج وناصر عبدالله بن عامر الأمين العام المساعد للاتحاد، ومشعل موسى نائب رئيس الجهاز الفني بالاتحاد وعلياء المازمي رئيس الجهاز الفني بنادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وعمر نعمان الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج وعلي عبيد عضو اللجنة المؤقتة لنادي اتحاد كلباء.

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