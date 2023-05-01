إسماعيل القرقاوي: سلة شباب الأهلي تُغرد خارج السرب

المصدر: دبي- ياسر قاسم

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أشاد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، بالإنجاز الجديد الذي حققه شباب الأهلي، بفوزه بلقب الدوري العام للرجال للمرة الـ 14 تاريخياً، بالفوز على النصر «96 - 67»، في إياب الدور النهائي، وحصول النادي على درع التفوق العام من اتحاد اللعبة، الممنوح سنوياً للأندية الأكثر حصداً للألقاب في موسم واحد، بكافة المراحل السنية.

وقال: إن الفريق البطل لم يجد أية صعوبة بالفوز على منافسه النصراوي بسهولة، وبفارق كبير، مؤكداً قول خبراء اللعبة بأنه يُغرد خارج السرب، وهو الأقوى والأفضل هذا الموسم، وأضاف أن الفريق استفاد كثيراً من مشاركاته الآسيوية، ووجود عدة لاعبين مع المنتخب الوطني الذي تأهل للمرحلة النهائية المؤهلة لكأس آسيا، ما جعله أكثر جاهزية من باقي الفرق التي عانت كثيراً بعد جائحة «كورونا»، وانعكس ذلك على مستواها الفني، متمنياً أن تعيد تلك الفرق حساباتها في الموسم القادم، لكي يكون التنافس أقوى وأفضل، سواء على مستوى الدوري والمسابقات الأخرى، وحول المستوى الذي قدمه النصر، قال إنه لم يتوقع هذا الأداء المتواضع الذي قدمه الأزرق، والذي فاجأنا بمستواه، مطالباً الإدارة النصراوية بإعادة النظر بمحترفيه الأجانب، الذين لم يقدموا أي دعم للفريق، ولذلك كان من الطبيعي أن يتفوق شباب الأهلي بهذا السكور الكبير من البداية وحتى النهاية، واختتم القرقاوي تصريحاته مهنئاً إدارة شباب الأهلي وجماهيرهم على هذا الإنجاز، متمنياً أن يواصل الفريق مشواره في الاستحقاق الآسيوي، وبلوغ المرحلة النهائية، بعد خوض مباراته الحاسمة مع الهلال السعودي في دبي، في الأسبوع الأول من شهر مايو.

اللقب الـ 14

وأكد رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي، الفريق محمد أحمد المري، من جهته، أن العنصر المواطن أساس إنجازات الفريق الأول لكرة السلة في النادي، وقال المري تفصيلاً، بعد التتويج بلقب الدوري ودرع التفوق العام: «إضافة اللقب الـ 14 تاريخياً في بطولة الدوري في غضون 23 عاماً، وانفراده بإنجاز «الأكثر تتويجاً» بالبطولة على صعيد أندية الدولة، وتتويج النادي بدرع التفوق العام، يعكس مدى الاهتمام والدعم الذي توليه إدارة النادي لأبنائها من العناصر المواطنة، إذ رغم امتلاكنا عناصر محترفة على أعلى مستوى، إلا أن فريق السلة شأنه شأن باقي الألعاب الرياضية، يضم في صفوفه نخبة لاعبي المنتخبات الوطنية».

وأضاف المري: «تضم قائمة فريق السلة، ومنذ سنوات طويلة، صفوة عناصر المنتخب الأول، سواء من أصحاب الخبرة أو الدماء الشابة، من ضمنهم الموهبة حامد عبد اللطيف «22 عاماً»، الذي يقدم في موسمه الحالي، سواء مع النادي أو المنتخب، أداءً لافتاً في المشاركات المحلية والخارجية، في مدلول على حجم الاهتمام الذي توليه إدارة النادي بالعنصر الوطني، وهو الأمر ذاته الذي نلمسه على صعيد باقي الألعاب الأخرى، بإحراز فرق «شباب الأهلي» لهذا الموسم، إضافة إلى السلة، بطولات دوري الطاولة، وشباب كرة الطائرة، بجانب إنجازات فرق الكاراتيه لكلا الجنسين، وغيرها من الإنجازات الأخرى، في حصاد يؤكد الاستراتيجية التي تخطوها إدارة النادي في توفير الدعم وكافة مقومات النجاح لأبنائها في شتى الرياضات».

غرب آسيا

كما تحدث المري عن مشوار الفريق في بطولة غرب آسيا قائلاً: «قدم الفريق أداءً لافتاً الأسبوع الماضي أمام الكويت الكويتي، في موقعة إياب نصف النهائي، ورغم خسارتنا تلك المباراة، إلا أن الفريق نجح في تسجيل 100 نقطة في سلة الفريق الكويتي، ما يدل على التطور في الأداء مباراة بعد أخرى، ويتطلع لمواصلة إظهار هذا التطور 8 مايو الحالي أمام الهلال السعودي، وانتزاع البطاقة الثالثة عن المجموعة الخليجية».

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