الشارقة والعين في نهائي كأس شباب اليد غداً بالجزيرة

المصدر: دبي – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

يلتقي فريقا الشارقة والعين في الخامسة مساء غد الاثنين، على أرض الصالة الرياضية بنادي الجزيرة بالعاصمة، في صراع متجدد، وسيناريو مكرر بين الفريقين بالموسم، للفوز ببطولة كأس شباب الإمارات لكرة اليد، والتي تمثل ختام موسم هذه الفئة السنية تحت 18 سنة، الذي شهد مشاركة 6 أندية، وتضمن 3 مسابقات، حصد الشارقة الثنائية حتى الآن، وهي بطولتا «الدوري والسوبر»، وعينه على الثلاثية، حيث يحمل لقبها في الموسم الماضي.

وكان فريق شباب الشارقة قد حقق الفوز على فريق العين، منافسه التقليدي على بطولات هذه الفئة السنية، بختام بطولة كأس السوبر الشهر الماضي، بنتيجة «38-37»، كما سبق وفاز على العين ببطولة الدوري ذهاباً وإياباً 31/28 و36/29، احتل العين وصافة بطولتي السوبر والدوري، عقب الشارقة البطل.

تأهل

وجاء تأهل فريق شباب الشارقة للنهائي، وبظهوره الأول بالبطولة بختام دور نصف النهائي للبطولة، الذي أقيم الأسبوع الماضي، عقب فوزه العريض على فريق شباب الوصل 34/23، بختام لقاء شهد الأفضلية لعباً ونتيجة لشباب الملك، شهدته صالة نادي المدام.

بينما جاء تأهل فريق شباب العين للنهائي كذلك، بظهوره الأول بالبطولة، بختام دور نصف النهائي على حساب فريق شباب الأهلي بنتيجة 34/28، بختام اللقاء الذي أقيم في صالة مدرسة سعد بن عبادة.

وكانت لجنة المسابقات، وخلال إجراء مراسم قرعة البطولة، قد وضعت نادي الشارقة خارج قرعة البطولة، ليعبر مباشرة إلى الدور قبل النهائي للبطولة، لكونه بطلاً للنسخة السابقة للموسم الرياضي 2021/2022، ووضعت اللجنة كذلك نادي العين خارج قرعة البطولة، ليعبر مباشرة إلى الدور قبل النهائي للبطولة، لإحرازه المركز الثاني في بطولة الدوري العام للشباب للموسم السابق، والذي فاز بلقبه نادي الشارقة أيضاً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز