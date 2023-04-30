طاقم تحكيم إماراتي يدير نهائي كأس مصر للطائرة اليوم

المصدر: القاهرة - البيان

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دبي - البيان

يدير اليوم طاقم تحكيم إماراتي مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك لتحديد بطل مسابقة كأس مصر للكرة الطائرة، ويدير اللقاء الحكم الإماراتي حامد الروسي كحكم أول، والدولي محمد الدولة، حكما ثانياً، في المباراة التي تقام في صالة اتحاد الشرطة بالقاهرة.

وتألق طاقم التحكيم الإماراتي في إدارة مباراتين من أصل ثلاثة مباريات بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وأدار المباراة الأولى حامد الروسي كحكم أول، والدولي محمد الدولة، حكما ثانيا، وفاز فيها فريق الزمالك بـ3 أشواط مقابل شوطين للنادي الأهلي، فيما أدار الثانية محمد الدولة كحكم أول وحامد الروسي حكما ثانيا وانتهت بفوز الأهلي في 3 أشواط مقابل شوطين لصالح الزمالك.

تفوق

ونجح فريق الزمالك مؤخرا في الاحتفاظ بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي على حساب غريمه التقليدي بالفوز في "البلاي أوف" على صالة أكتوبر الدولية، حيث يسعى لمواصلة التفوق على المارد الأحمر وسط طموح الأخير في الأخذ بالثأر في منافسات كأس مصر.

يشار إلى أن محمد الدولة أدار نهائي بطولة آسيا للرجال، بالإضافة إلى مشاركته في تحكيم نهائي بطولة غرب آسيا.

فيما أدار حامد الروسي، مباراة المركزين الثالث والرابع للنسخة 20 في بطولة العالم في بولندا خلال أغسطس من العام الماضي، وأدار أيضاً نهائيات أولمبياد طوكيو 2020، ونهائيات دوري الأمم للمنتخبات الماضية، بالإضافة إلى إدارته لنهائي الدوري الكويتي للكرة الطائرة الأسبوع قبل الماضي.

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