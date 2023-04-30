آندرسون بطلاً وأبوظبي 1 وصيفاً في المرحلة الثانية من مونديال زوارق الفورمولا1

المصدر: وام

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حقق زورق السويدي 14 جوناس آندرسون لقب السباق الرئيسي للجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 والتي أقيمت في مدينة تشانج تشو الصينية صباح اليوم، فيما جاء حامل اللقب زورق أبوظبي 1 بقيادة شون تورنتي وصيفاً، وزورق الشارقة 12 بقيادة فرديناند زيندبيرجن ثالثاً، وزورق الفيكتوري بقيادة إريك ستارك رابعاً.

وتصدر آندرسون المنافسة منذ الدورة الأولى مستفيداً من تحقيقه للمركز الأول في سباق أفضل زمن، فيما تمكن زورق أبوظبي بقيادة راشد القمزي من التقدم للأمام أكثر والوصول للمركز الرابع قبل أن يتراجع للمركز السابع مع التفاف خاطئ لبعض الزوارق.

ومع نهاية هذه المرحلة تصدر آندرسون الترتيب العام برصيد 23 نقطة، وجاء زورق الفيكتوري 4 بقيادة إريك ستارك ثانياً برصيد 21 نقطة، بينما تراجع المتصدر السابق البولندي بارتيك مارسازاليك للمركز الثالث ب20 نقطة، وتقدم شون تورنتي للمركز الرابع على زورق أبوظبي 1 ب17 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الثالثة من البطولة في مدينة ماكون الفرنسية في 30 يونيو المقبل لتكون بداية الجولات الأوروبية.

وأشاد ناصر الظاهري رئيس بعثة فريق أبوظبي بالنتائج المتميزة لفريق أبوظبي في هذه الجولة، وقال إن شون تمكن من الوصول للمركز الثاني بالرغم من انطلاقه رابعاً، فيما لم يوفق راشد القمزي في الحفاظ على مركزه بسبب أخطاء زورق آخر.

وأضاف أنه لو لم يلتف أحد الزوارق المشاركة بشكل غير مقصود على زورق راشد القمزي لكان قد أنهى السباق في المركز الثالث وصعد على المنصة، لكن نثمن مشاركته القوية في الجولة بديلاً لثاني القمزي، وقدرته في أن يقدم مستوى متميزاً، والبطولة لا تزال في بداية الموسم".



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