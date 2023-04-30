حفل ختام لموسم البولو «7 نجوم»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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احتفل نادي ومنتجع الحبتور للبولو بالمبدعين وأصحاب الإنجازات والمواهب الواعدة للموسم الحالي 2022 / 2023، وجاء حفل الختام الذي استضافه فندق «v» بمدينة الحبتور بدبي رائعاً، بحضور محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو، وسعيد بن دري نائب رئيس الاتحاد، ومحمد الحريز أمين السر بالإنابة، ومارتن بيدرسون رئيس «إيفزا دبي» الراعي الرسمي لبولو الحبتور، وعدد من الرعاة والمكرمين. وقد استهل الحفل بعرض فيلم وثائقي مختصر يحكي نشاط الموسم الحالي، ثم اختتم بحفل عشاء على شرف الحضور.

أعرب محمد خلف الحبتور، رئيس اتحاد الإمارات للبولو، عن سعادته بما حققه الموسم الحالي من مكاسب ونجاحات فنية وتنظيمية عززت من فرص نجاح الإمارات في تنظيم بطولة كأس العالم للبولو 2026.

كما وجه رئيس اتحاد الإمارات للبولو الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت للبولو والفروسية، وإلى سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس فريق الإمارات، وإلى الشيخة علياء آل مكتوم، على دعمهم لرياضة البولو ومشاركتهم المستمرة في أنشطة الاتحاد، والشكر موصول إلى أندية الدولة والفرق الصديقة التي تحرص على المشاركة في البطولات، ما ضاعف من هذه المكاسب والنجاحات.

ووجه الحبتور التهنئة إلى الفرق أصحاب الإنجازات واللاعبين أصحاب الألقاب، وشدد على حرص الاتحاد والأندية على تشجيع وتكريم البراعم والمواهب الواعدة من اللاعبين واللاعبات المواطنين على حد سواء، منوهاً بأن هذا الحفل جاء تتويجاً لجهود كبيرة، وليكون حافزاً لمن لم يحالفه الحظ هذا الموسم.

الأفضل

شمل التكريم أكثر من 28 شخصاً وفريقاً وشركة راعية، حيث نال فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم جائزة أفضل فريق راعٍ أسهم في إدارة بطولاته بشكل مثالي، وفاز فريق الحبتور بجائزة أفضل فريق هذا الموسم، وفريق كلينوفا بجائزة الروح الرياضية والأداء الجماعي، وفريق أنكورا لامار بجائزة الفريق المتكامل فنياً، ونالت «إيفزا دبي» جائزة أفضل راعٍ لأنشطة البولو.

تكريم

وعلى الصعيد الفردي، فازت الشيخة علياء آل مكتوم بجائزة أفضل لاعبة، وفازت كيم روش بجائزة أكثر اللاعبات تأثيراً مع فريقها في التصنيف العادي، ونالت الواعدة فاطمة خوري جائزة أفضل موهبة، وفاز محمد الحبتور بجائزة أفضل لاعب، كما فاز راشد بن دري بجائزة أفضل لاعب خليجي، وفاز فريق عمرو زيدان بجائزة التميز في السلوك العام مع النادي وتجاه الموظفين المرافق.

وتم تكريم اللاعبة بيترا سبانكو بجائزة العلاقات العامة المتميزة في مختلف الأحداث والبطولات، واللاعبة الواعدة فيكتوريا ليوبيي، التي أظهرت تحسناً في أسلوب اللعب خلال فترة زمنية قصيرة، واللاعبة جوليانا دانا، التي قدمت عروضاً طيبة في البطولات المحلية للناشئات، وأليكس سورنسر أصغر البراعم مشاركة في الموسم، وتشارك في جائزة الجمهور الذين يخلقون أجواءً مميزة في التشجيع ويبثون الطاقة الإيجابية خلال التشجيع كل من جريج كورنر وكين بيردر.

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