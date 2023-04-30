منتخب الامارات يحقق 3 ميداليات ملونة في البطولة الآسيوية للتجديف في تايلاند

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

منح لاعبو الحمرية للتجديف منتخب الإمارات 3 ميداليات ملونة (فضية وبرونزيتين) في البطولة الآسيوية للتجديف الشاطئي التي اختتمت اليوم بمدينة باتايا التايلاندية بعد ثلاثة أيام من التباري وبمشاركة 12 دولة ( الإمارات وتايلاند والسعودية والكويت والعراق وكوريا الجنوبية واليابان وهونج كونج وماليزيا وأندونيسيا وسريلانكا والفلبين).

وجاءت الميدالية الفضية عن طريق أحمد خميس الحمادي ضمن فئة (فردي رجال) ليحجز بذلك للمنتخب الوطني مقعدا في بطولة الألعاب العالمية الشاطئية المقرر احتضانها أغسطس المقبل في أندونسيا.

وفاز الثنائي حمد المطروشي وخميس غانم الشامسي ببرونزية (زوجي الرجال) بينما تمكن سلطان الشامسي وزايد الشامسي من الظفر ببرونزية (زوجي الشباب).

وأثنى سعادة جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي على لاعبي الحمرية بعد رفعهم علم الإمارات في سماء البطولة الآسيوية.

وأهدى هذا الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وإلى أصحاب السمو حكام الإمارات وشعب الإمارات.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز