الاتحاد الدولي للسيارات يختار "باكو" لانعقاد الجمعية العمومية لعام 2023

المصدر: وام

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أعلن الاتحاد الدولي للسيارات اليوم عن اختيار عاصمة أذربيجان “ باكو” لاستضافة أسبوع الجمعية العمومية السنوية للاتحاد الدولي للسيارات وجوائزها الذي سيقام في الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر المقبل.

وقد تم التوقيع رسمياً على اتفاقية الاستضافة بين رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمدبن سليم و أنار الأكبروف، رئيس اتحاد السيارات الأذربيجاني بحضور مساعد رئيس جمهورية أذربيجان، على هامش سباق الجائزة الكبرى لأذربيجان الذي يقام في باكو هذاالأسبوع.

ويقول رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم: "يسعدنا اليوم الاعلان عن استضافة العاصمة باكو لأسبوع الجمعية العمومية السنوي لعام 2023. سعداء للسيدأنار الأكبروف وفريقه على التزامهم وتفانيهم في السعي للترويج لمدينة باكو كمكان مثالي لاستضافة هذه الأحداث. ومن الضروري التوسع جغرافياً في الأنشطة المتعلقة بأعضاءالاتحاد الدولي للسيارات ونقل أحداث الاتحاد الدولي للسيارات المهمة إلى دول مثل أذربيجان. كما أن استضافة مثل هذه الأحداث التي ينظمها الاتحاد الدولي للسياراتس يحفز الاهتمام برياضة السيارات ونموها في المنطقة ".

وقال أنار الأكبروف، رئيس اتحاد السيارات الأذربيجاني:" نشعر بالفخر لاستضافة الجمعية العامة السنوية للاتحاد الدولي للسيارات ومنح الجوائز لعام 2023 في باكو. إن تنظيم هذه الأحداث المهمة سيكون علامة فارقة في تعزيز رياضة السيارات في أذربيجان. أتقدم بخالص شكري لأعضاء الاتحاد الدولي للسيارات وخاصة لرئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم على ثقته وإعطائنا هذه الفرصة ".

الجدير بالذكر أن أسبوع الجمعية العمومية السنوي للاتحاد الدولي للسيارات، يتم تنظيمه برئاسة رئيس الاتحاد الدولي، و يضم مجموعة من الاجتماعات بين المنظمات الأعضاء في الاتحاد الدولي للسيارات بهدف استعراض المقترحات التي تتعلق برياضة السيارات. وتعتبر الجمعية العمومية السنوية هي أعلى هيئة لاتخاذ القرار في الاتحادالدولي للسيارات.

ويجمع الحدث ممثلين من المجلس العالمي للسيارات والسياحة والمجلس العالمي لرياضة السيارات ، وقسمي التنقل ورياضة السيارات في الاتحاد الدولي للسيارات.

وسيتم تتويج الحدث بحفل توزيع الجوائز الرسمي لبطولات الاتحاد الدولي للسيارات حيث سيتم تكريم أفضل السائقين والمصنعين والفرق.

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