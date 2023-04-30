"الخماسي الحديث" يطلق دورة تأهيل للحكام المبتدئين

المصدر: وام

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افتتحت الدكتورة هدى المطروشي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث دورة الحكام المبتدئين، والتي انطلقت أمس السبت بمقرالهيئة العامة للرياضة في دبي، بهدف توفير قاعدة من الحكام الجدد للعبة.

وحضر الدورة أكثر من 20 مشاركا يمثلون الأندية والهيئات الرياضية بالدولة، ويقدم الدورة الحكم والمدرب الدولي المهندس أحمد النجار، وتستمر لثلاثة أيام.

وقالت الدكتورة هدى المطروشي إن هذه الدورة هي الثانية التي ينظمها الاتحاد بالحضورالذاتي، و تأتي بعد تنظيم عدة دورات عن رياضة الخماسي الحديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحضور أكثر من 100 مشارك.

وأوضحت أن الاتحاد يهدف من هذه الدورة إلى تأهيل حكام جدد للخماسي الحديث لإدارة مسابقات الاتحاد، كونها رياضة حديثة العهد في دولة الامارات، وتستهدف عددا كبيرا من الرياضيين والحكام تحت مظلة الاتحاد.

ويتضمن برنامج الدورة التحكيم لمسابقات الرماية بالليزر والجري والسباحة.

من جهة أخرى يعتزم الاتحاد إقامة بطولة في إمارة الفجيرة خلال شهر سبتمبر المقبل.

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