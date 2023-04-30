نورة الجسمي نائباً لرئيس «آسيوي الريشة الطائرة»

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

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انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة، نورة الجسمي، رئيس اتحاد الإمارات للعبة، نائباً لرئيس الاتحاد القاري، وحصلت على 38 صوتاً في الانتخابات التي عقدت خلال الجمعية العمومية في دبي.

وأكدت نورة الجسمي أن انتخابها للمنصب، يعد نجاحاً جديداً للرياضة الإماراتية، وتعزيزاً لقوتها الناعمة، وشهادة اعتراف بجهود اتحاد الإمارات للعبة قارياً، وقالت: المنصب دافع لنا لتحقيق الأفضل محلياً وقارياً ودولياً.

من جهة أخرى، يلتقي اليوم الإندونيسي سينيسوكا، مع السنغافوري لوه كين بنهائي بطولة آسيا الفردية للريشة الطائرة بصالة النصر.

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