شباب الأهلي يتربع على عرش دوري السلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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نجح شباب الأهلي في حسم لقب الدوري العام لكرة السلة لصالحه بفوزه على النصر بنتيجة 96 - - 67 في مباراة الإياب للدور النهائي التي أقيمت بصالة نادي الوصل، مواصلاً انفراده بالرقم القياسي في حصد لقب المسابقة للمرة الـ 14 ومحتفظاً باللقب.

وكان شباب الأهلي فاز على ملعبه في مباراة الذهاب بنتيجة 86 - 80.

وحسم «فرسان دبي» نتيجة مباراة الإياب بسهولة وبفارق كبير وصل إلى 29 نقطة، وتمكن من بسط سيطرته منذ الربع الأول الذي تفوق فيه 27 - 16، ثم وسع الفارق بتقدمه 29 - 19 في الربع الثاني ليصبح الفارق 21 نقطة، وبنتيجة 56 - 35، وزاد الفارق لصالح شباب الأهلي بتقدمه في الربع الثالث 26 - 13 ولم يؤثر تقدم النصر في الربع الأخير 19 - 14 على النتيجة النهائية.

قام اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة بتتويج شباب الأهلي بدرع التفوق وكأس الدوري العام وتقليد اللاعبين الميداليات الذهبية بحضور الفريق محمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي وعدد من أعضاء اتحاد كرة السلة ونادي شباب الأهلي وسط فرحة كبيرة لجماهير«الفرسان» مع اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري.

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