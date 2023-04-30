ختام بطولة دبي لصيد الأسماك الليلة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يسدل الستار، اليوم، على منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك «كنعد وسكل»، والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

ضمن روزنامة الفعاليات الرياضية في الموسم الرياضي 2022-2023، وتقرر أن يتواصل استلام المشاركات اليوم من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية من بعد الظهر، ليتم اعتماد النتائج الخاصة بمنافسات الجولة الثانية، وتحديد بطل الموسم في مسابقة صيد أسماك الكنعد، ومن ثم تتويج أبطال الجولة في منصة الأبطال بمقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وكانت منافسات الجولة الثانية قد انطلقت الخميس الماضي، حيث سجلت حضوراً متميزاً لعشاق وهواة صيد الأسماك خصوصاً في منافسات صيد سمك السكل و«كوبيا»، والتي تصدرها بنهاية اليوم الثاني المتسابق رقم 61 خالد خلفان خلف الرميثي، الذي اصطاد سمكة بوزن 21.6 كلغ، وطول 116 سم.

مشاركة

واحتل المركز الثاني بنهاية اليوم الثاني، أول من أمس، المتسابق رقم 20 فارس عبدالله محمد الشامسي، الذي نجح في اصطياد سمكة بوزن 18.9 كلغ، وطول 116 سم، علماً بأن هذه تعد ثاني مشاركة لهذا المتسابق في بطولة دبي، حيث نجح من قبل، وفي الجولة الأولى من اصطياد سمكة سكل بوزن 20.8 كلغ.

وجاء المتسابق رقم 33 علي سعيد المزروعي في المركز الثالث بعدما اصطاد سمكة بوزن 34.5 كلغ، وطول 103 سم، متفوقا ًعلى صاحب المركز الرابع المتسابق رقم 36 المقدوني نيكولتشي جوفانوسكي، الذي اصطاد سمكة بوزن 14.3 كلغ، وطول 111 سم.

165

يذكر أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رصد جوائز مالية تصل إلى مبلغ 165 ألف درهم للفائزين في منافسات الجولة الثانية.

حيث ستوزع 135 ألفاً على المتفوقين في فئة سمك الكنعد، ويحصل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئة السكل على مبلغ 30 ألفاً، وحرص النادي على توجيه الشكر للشركات والمؤسسات الوطنية، التي تقدم دعمها للحدث.

حيث تم رصد جوائز عينية أخرى مقدمة من مؤسسة «اليازي مارين» عبارة عن صنارات ومنتب، وهي أدوات مهمة في الصيد لأصحاب المراكز الأولى.

وكانت شركة دلما مارين للتجهيزات الصناعية والخدمات البحرية، وفي إطار شركاتها المستمرة مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قد أعلنت في شهر مارس الماضي، عبر أيوب الخاجة مدير عام الشركة عن تخصيص مبلغ 25 ألف درهم جائزة تقديرية لبطل الموسم في مسابقة صيد أسماك «الكنعد».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز