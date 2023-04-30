«بناء الأجسام» يشارك في 19 بطولة حتى نهاية 2023

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أعلن اتحاد الإمارات للياقة البدنية وبناء الأجسام، برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي عن خطة استراتيجية، تتضمن إقامة والمشاركة في 19 بطولة محلية وآسيوية ودولية حتى نهاية العام الجاري 2023.

ويشهد شهر مايو المقبل إقامة بطولة «بورميت رايزينج»، والتي تقام في الفجيرة، فيما يشهد يونيو المقبل، المشاركة في بطولة «آسيا- أفريقيا» للبنش بريس، والقوة البدنية، التي ستقام في هونج كونج، فيما يشارك ببطولة «غرب آسيا» بالمملكة العربية السعودية، خلال شهر يوليو المقبل.

وفي أغسطس المقبل ينظم الاتحاد 3 بطولات، ويشارك في بطولتين خارجيتين، حيث ينظم بطولة «دبا كلاسيك الخامسة» في مركز التجارة العالمي بدبي، وبطولة «الإمارات لبناء الأجسام والفيزيك» في أم القيوين، بالإضافة إلى بطولة «كأس آسيا للجامعات» في جامعة الشارقة.مشاركة

وخلال الشهر نفسه يشارك الاتحاد في بطولة «آسيا لبناء الأجسام» في بيروت، وبطولة «غرب آسيا» في البحرين، كما يشهد شهر أغسطس المقبل، المشاركة في بطولة «آسيا للبنش بريس».

والتي ستقام في اليابان، بالإضافة إلى بطولة «دبي بينوس كلاسيك»، والتي ستقام في دبي، خلال سبتمبر المقبل.بينما يشهد شهر أكتوبر المقبل، تنظيم بطولات «ماستر آند مسز وورلد للهواة والمحترفين»، وستقام في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، وبطولة «مستر يونيفرس أبوظبي الدولية» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

والمشاركة في 3 بطولات خارجية هي «البطولة العربية»، وبطولة الخليج الأولى في البحرين، وبطولة ألعاب القتال العالمية في السعودية.

وفي شهر نوفمبر 2023 ينظم الاتحاد بطولة «أم القيوين لبناء الأجسام» وكذلك بطولة «دبي مصل كلاسك»، فيما يشارك في بطولة «العالم لبناء الأجسام واللياقة البدنية» في إسبانيا، وبطولة «آسيا كلاسيك» في ماليزيا.

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