500 لاعب في «آسيوية مصارعة الذراعين» اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تنطلق، اليوم، بمشاركة 500 لاعب من 16 دولة، بطولة آسيا لمصارعة الذراعين، والتي ينظمها الاتحاد الآسيوي للعبة.

وذلك بالتعاون مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وتقام المنافسات في فندق باهية عجمان بلاس، وتستمر لغاية الأربعاء المقبل، وتتضمن البطولة منافسات بطولة آسيا بنسختها 21، وبطولة آسيا لأصحاب الهمم 20 لكل من الناشئين والشباب والرجال والسيدات والأساتذة.

وتشهد البطولة حضور جنبيك موكامبيتوف رئيس الاتحاد الدولي لمصارعة الذراعين، وكريم العنداري رئيس الاتحاد العربي لمصارعة الذراعين، وفيصل الغيص الزعابي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية ومشرف البطولة، وعدد من نجوم اللعبة على المستوى الآسيوي.

من جانبه رحب محمد عبدالرحيم المري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية الأمين العام للاتحاد بأعضاء ورؤساء الوفود المشاركة، متمنياً لهم تحقيق الطموح، الذي حضروا من أجله للمنافسة في البطولة، مؤكداً أنه سيتم تقديم التعاون الكامل مع الاتحاد الآسيوي لمصارعة الذراعين لإنجاح البطولة، وبخصوص البعثات المشاركة.

بدوره قال فيصل الزعابي عضو مجلس إدارة الاتحاد ومشرف البطولة: إن كازاخستان تشارك في الحدث بنحو 250 لاعباً ولاعبة، وفي مختلف الفئات والأعمار.

مبيناً أن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والذي تندرج رياضة مصارعة الذراعين تحت مظلته حريص على أن يسهم بنجاح جميع البطولات وكذلك على نجاح البطولة الأسيوية، موضحاً أن الاجتماع الفني، الذي سبق انطلاق المنافسات، وبعد إجراء عملية الوزن كان ناجحاً بكل المقاييس، ما أسهم بالوصول للجاهزية الكاملة.

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