صراع ساخن على لقب جائزة الصين - فورمولا 1 اليوم

المصدر: تشنغتشو - البيان

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يسدل الستار اليوم على منافسات جائزة الصين الكبرى للزوارق السريعة - فورمولا1 - الجولة الثانية من بطولة العالم 2023.

والتي تستضيفها مدينة تشنغتشو بمشاركة 20 زورقاً يتقدمها سفراء رياضة الإمارات في فرق الفيكتوري وأبوظبي والشارقة، والتي تطمح لاعتلاء منصة التتويج.

وكانت مراحل الجولة الثانية قد بدأت أول من أمس، مع التجارب الحرة والرسمية وفي اليوم التالي أمس جرت منافسات تصفيات سباق أفضل زمن والتي مرت بظروف جوية متقلبة في ظل تغيير سرعات الرياح المستمر في النهر الأصفر الذي عاند طموحات زورقي فيكتوري 3 بقيادة بطلنا أحمد عبدالكريم الفهيم وزورق فيكتوري 4 بقيادة السويدي أريك ستارك.

ويخوض فريق فيكتوري اليوم عبر زورقيه صراع السباق الرئيسي لجائزة الصين أمام 18 زورقاً منافساً وذلك عند الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي للصين الساعة الحادية عشرة صباحاً بتوقيت الإمارات حيث يستمر السباق مدة 45 دقيقة على مسار وكورس السباق البالغة مسافته 1986 متراً.

نتائج

ويأمل ثنائي فيكتوري الفهيم وستارك على تحقيق نتائج جيدة وتجاوز الظروف الصعبة التي مر بها الفريق في اليومين الأول والثاني واضطرته لعدم استكمال المراحل بالوجه المطلوب حيث يتطلع ستارك قائد زورق فيكتوري 4 لتعزيز موقفه في الترتيب العام رغم انطلاقته من المركز الثاني عشر والتقدم أكثر نحو الصدارة حيث يحتل المركز الثالث برصيد 12 نقطة.

وبدوره يدرك الفهيم قائد زورق فيكتوري 3 الذي يخوض السباق للمرة الثانية كأحدث المتسابقين في حلبة التنافس أن مهمته ستكون صعبة لكن يعمل لإكمال السباق والدخول في قائمة العشرة الكبار لتعزيز موقف الفريق واكتساب الخبرة وسط عمالقة السباق المشاركين في الحدث والذين يملكون رصيداً وافراً من الخبرات.

سباق

على جانب آخر، حقق المتسابق السويدي جوناس آندرسون الزمن الأفضل ضمن سباق السرعة، والذي أقيم، صباح أمس، ضمن تفاصيل الجولة ذاتها، وذلك بعد أن أحرز زمناً وقدره 45.68 ثانية، في حين حل ثانياً زورق الفريق الصيني بقيادة بيتر مورين بزمن وقدره 46.11 ثانية.

وجاء في المركز الثالث زورق الشارقة 11، بقيادة سامي سيليو بزمن وقدره 46.17 ثانية، فيما حل زورق أبوظبي 1 حامل اللقب بقيادة شون تورنتي في المركز الرابع، بزمن وقدره 46.80 ثانية.

تأهل

وكانت منافسات السرعة قد أقيمت على ثلاث مراحل تأهل في الأخيرة منها ستة زوارق، ليحقق آندرسون الزمن الأفضل، وضمن بهذه النتيجة آندرسون أن يكون أول المنطلقين في السباق الرئيسي للجولة، والذي ينطلق اليوم في تمام العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت الإمارات، في حين تنطلق زوارق الإمارات من المركزين الثالث والرابع.

وكان زورق أبوظبي 2 بقيادة راشد القمزي قد تأهل للمرحلة الثانية من تصفيات الزمن، وحل في المركز السابع، عبر السباق ليحمل اليوم فرصة كبيرة أيضاً كي يتقدم للأمام، ويعوض النتيجة في السباق الرئيسي.

منافسة

من ناحيته، أكد ناصر الظاهري، رئيس بعثة فريق أبوظبي والمشاركة حالياً في الصين أن المنافسة على لقب السباق الرئيسي ستكون قوية جداً بحكم أن الجميع مستعد للتحدي، وعن نتائج السرعة قال:

ظروف سباق أفضل زمن شهدت الكثير من التغييرات، والأهم أن زورق أبوظبي 1 في المقدمة، وفي إمكانه أن يتقدم لمركز أفضل في السباق الرئيسي، أما راشد القمزي على زورق أبوظبي 2 فلديه الفرصة أيضاً لتعديل مركزه، والتقدم للأمام عبر مراحل السباق، كما عبر الظاهري عن أمله بأن يحقق الفريق منصة مستحقة في السباق الرئيسي.

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