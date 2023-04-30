الكأس الغالية للطائرة.. طموح بني ياس والعين الليلة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يلتقي بني ياس والعين على ملعب صالة نادي الجزيرة في السابعة من مساء اليوم الأحد، في المباراة النهائية على كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة رجال، ويسعى من خلالها «السماوي» إلى تحقيق الثلاثية هذا الموسم، بعدما سبق وتوج بطلاً للدوري العام وكأس السوبر.

بينما يبحث «الزعيم» العيناوي إلى إنقاذ موسمه ببطولة مهمة، وهي آخر بطولات الموسم الجاري 2022 - 2023، بعدما توج الجزيرة بطلاً لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة. وسبق أن نال بني ياس لقب الكأس الغالية مرة واحدة في موسم 2006 - 2007، والعين 6 مرات وآخرها موسم 2017 - 2018، وهو نفس رصيد النصر.

فيما يتصدر الوصل قائمة الأندية الأكثر فوزاً بالبطولة برصيد 14 لقباً، وتوج الشباب قبل الدمج، بكأس البطولة 5 مرات، والجزيرة 4 مرات، وشباب الأهلي مرتين، ونال البطولة مرة واحدة كل من الشعب وعجمان.

وتجدر الإشارة إلى أن الفريقين تأهلا إلى المباراة النهائية بعد مشوار قصير في النسخة الحالية، وبدأ من دور الثمانية، بفوز بني ياس على النصر حامل اللقب 3 - 0، والعين على حتا 3 - 0، وفي الدور قبل النهائي، فاز العين على شباب الأهلي 3-1 وبني ياس على الجزيرة 3 - 2.

ومن ناحية أخرى، يواصل الحكمان الإماراتيان في الكرة الطائرة، العالمي حامد الروسي، والدولي محمد الدولة، تألقهما في الدور النهائي من بطولة كأس مصر للكرة الطائرة للرجال، بعدما أدارا لقاء الإياب بين الأهلي والزمالك مساء أول من أمس.

والتي انتهت لمصلحة الأهلي بنتيجة 3 - 2، وبنتائج أشواط 25 - 20 و30 - 28 و25 - 14 و21 - 25 و15 - 10، وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب الذي انتهى 3-2 لمصلحة الزمالك بطل الدوري المصري.

ومن المقرر أن تقام مباراة فاصلة بين الزمالك والأهلي مساء اليوم الأحد، على ملعب الصالة الدولية لاتحاد الشرطة، ويديرها الروسي حكماً أول، والدولة حكماً ثانياً، وهو نفس الطاقم الذي أدار لقاء الذهاب، بينما في لقاء الإياب كان الدولة حكماً أول، والروسي حكماً ثانياً.

وتجدر الإشارة إلى أن الروسي، سبق وأدار مباراة المركزين الثالث والرابع للنسخة 20 في بطولة العالم في بولندا خلال أغسطس 2022، وأدار أيضاً نهائيات أولمبياد طوكيو 2020، ونهائيات دوري الأمم للمنتخبات الماضية، بالإضافة إلى إدارته لنهائي الدوري الكويتي للكرة الطائرة في الأسبوع قبل الماضي.

فيما أدار الدولة نهائي النسخة 41 للبطولة العربية للأندية، والتي أقيمت في القاهرة في مارس الماضي، وتوج الأهلي المصري بلقبها، بعد الفوز على النصر البحريني.

كما أدار أيضاً، نهائي البطولة العربية لعام 2022، والتي أقيمت في تونس، وتوج بها فريق الريان القطري، بالإضافة إلى مشاركته في تحكيم نهائي بطولة غرب آسيا.

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