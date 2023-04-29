الإمارات تستضيف بطولة تصنيف «تايتل شو» في 2024

المصدر: لندن - وام

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قررت المنظمة الأوروبية لعروض الخيول العربية «إيكاهو» إضافة بطولتي تصنيف «تايتل شو» بمنطقة الشرق الأوسط، على أن تقام إحداها في دولة الإمارات بالعاصمة أبوظبي بدءاً من عام 2024، أما بطولة التايتل شو الثانية فستكون متاحة لأي دولة في الشرق الأوسط تطلب تنظيمها.

جاء ذلك خلال أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية لـ«الإيكاهو»، التي عقدت في لندن.

شارك في الاجتماع محمد الحربي، مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة عضو المكتب التنفيذي لمنظمة «الإيكاهو»، وأكد أن تلك الخطوة تعكس مدى تقدير العالم للإمارات ودورها المهم في دعم الخيول العربية الأصيلة حول العالم، مشيراً إلى أن بطولة «التايتل شو» تعد واحدة من أهم البطولات الأعلى تصنيفاً في المنظمة الأوروبية «الإيكاهو»، وقال: إن الدعم الكبير الذي تحظى به الخيول العربية الأصيلة في الإمارات والعالم من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، والمتابعة الحثيثة من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس الجمعية، وراء كل الإنجازات التي تحققها الجمعية في الداخل والخارج.

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