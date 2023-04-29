القارب الإماراتي «بيانات» ثاني سباق «غولدن غلوب»

المصدر: لي سابل دولون - وام

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احتل القارب «بيانات» المسجل باسم دولة الإمارات، المركز الثاني في النسخة الثالثة من سباق «غولدن غلوب» العالمي، وهو أطول وأصعب السباقات البحرية في العالم، والقارب من طراز «راستلر 36» وحمل الرقم «71» تكريماً لعام تأسيس الدولة في 1971، وأبحر به أبيلاش تومي حول العالم دون توقف، برعاية ودعم شركة بيانات لحلول الذكاء الاصطناعي الجيومكانية الشاملة، ومقرها في الإمارات.

وانطلق السباق من مدينة لي سابل دولون في فرنسا في 4 سبتمبر الماضي، بمشاركة 16 متسابقاً عند خط البداية، ولم يتمكن سوى قاربين فقط من الوصول إلى خط النهاية بسبب صعوبات السباق، حيث يبحر المتنافسون دون مرافقين وبدون استخدام أي معدات معاصرة، ومساعدات ملاحة تعمل بالأقمار الصناعية، وامتدت رحلة أبيلاش إلى 30 ألف ميل بحرياً، وطاف محيطات العالم في عرض مبهر وسط تحديات العواصف، والتيارات القوية والظروف الجوية القاسية.

وأكد حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي لشركة «بيانات» فخره بما حققه أبيلاش ونجاحه في تحقيق الإنجاز، وعبر أبيلاش تومي عن سعادته بتحقيق الإنجاز المهم إثر رحلة استثنائية، مشيراً إلى تقديره لداعميه في شركة «بيانات»، وكل الذين ساندوا طموحه.

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