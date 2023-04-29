برونزية لمنتخبنا في «آسيوية التجديف الشاطئي»

المصدر: دبي - البيان

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أهدى نجما منتخبنا الوطني الثنائي حمد سعيد المطروشي وخميس غانم الشامسي رياضة الإمارات واتحاد الشراع والتجديف الحديث إنجازاً رياضياً جديداً بإحرازهما الميدالية البرونزية في منافسات زوجي الرجال ضمن البطولة الآسيوية للتجديف الشاطئي والتي يسدل الستار على فعالياتها اليوم -الأحد- في مدينة باتايا التايلاندية.

وسطر نجما منتخبنا الوطني الثنائي حمد سعيد المطروشي وخميس غانم الشامسي ملحمة رياضية في المشاركة الأولى قارياً واستطاعا بالعزيمة والإصرار قهر الصعاب والتفوق على الثنائي التايلاندي في الطريق لنصف النهائي والذي كان مرشحاً للذهبية ثم الأندونيسي في صراع البرونزية ليؤكد نجمانا قدرات أبناء الإمارات والمكانة المتميزة التي يحتلونها في الساحة الإقليمية والقارية في الطريق نحو تحقيق الحلم الأولمبي في هذه الرياضة.

تفوق

وتفوق المطروشي والشامسي في صراع المركز الثالث والميدالية البرونزية لزوجي الرجال على الفريق الأندونيسي بفارق زمني جيد حيث قطعا المسافة في زمن قدره 02.43.45 دقيقة فيما سجلا مستوى جيداً وأداء مذهلاً في مواجهة نصف النهائي أمام الفريق الفيليبيني الذي فاز ووصل وتفوق بعد ذلك في المواجهة النهائية محرزاً الميدالية الذهبية على حساب الثنائي الكوري (الوصيف).

وأبدى ثنائي منتخبنا الوطني حمد سعيد المطروشي وخميس غانم الشامسي سعادتهما الغامرة بالإنجاز الكبير الذي تحقق والذي أكد مكانة أبطالنا قارياً وقدراتهم الهائلة في مثل هذه التحديات التي يخوضها المنتخب للمرة الأولى مهديان هذا التتويج إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات

بدوره، هنأ محمد عبدالله العبيدلي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث القيادة الرشيدة والمسؤولين في الهيئة العامة للرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء الجهازين الفني والإداري والأندية الرياضية بالإنجاز الكبير والذي يعكس صدق الجهود التي يبذلها الجميع من أجل تحقيق النجاحات وإبراز قدرات أبنائنا في مختلف الفعاليات والأحداث.

ختام

على جانب آخر، يترقب الجميع اليوم مشاركة أبطالنا في الأدوار الحاسمة في تخصصات الفردي والزوجي حيث يخوض بطلنا أحمد خميس منافسات ربع نهائي فردي الرجال بعد نجاحه من انتزاع ورقة الترشح بجدارة إلى الأدوار الحاسمة في انتظار استكمال مراحل هذا السباق اليوم على أمل تحقيق إنجاز جديد وزيادة غلة وحصاد منتخبنا الوطني من الميداليات الملونة بعد البرونزية التاريخية الأولى التي نالها الثنائي حمد سعيد المطروشي وخميس غانم الشامسي.

كما يتطلع نجما المنتخب الثنائي حمد عامر الشامسي وسلطان أحمد الشامسي إلى تحقيق إنجاز آخر فريد بعد نجاحهما في التأهل إلى الدور نصف النهائي في منافسات سباق زوجي الشباب حيث سيستكملان المنافسات اليوم على أمل تحقيق إنجاز فريد وجديد يضاف لرياضة الإمارات.

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