سينيسوكا وكين إلى نهائي «آسيوية الريشة الطائرة»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يلتقي اللاعب الإندونيسي أنتوني سينيسوكا، المصنف ثانياً عالمياً، مع السنغافوري لوه كين، المصنف 7 عالمياً، في لقاء مثير بنهائي بطولة آسيا الفردية للريشة الطائرة التي تختتم منافساتها غداً (الأحد)، بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات للريشة الطائرة.

وأقيمت فعاليات البطولة على مدار 6 أيام بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من 28 دولة، ونظمها الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة واتحاد الإمارات للعبة بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة ومجلس دبي الرياضي وشركة النصر للألعاب الرياضية والمدرسة الفرنسية ومجمع الشيخ مانع بن حشر آل مكتوم الطبي، وبرعاية شركتي خيلادي إكس دوت كوم وشوبا للتطوير العقاري.

عبور

وحجز سينيسوكا بطاقة العبور إلى نهائي منافسات فردي الرجال عقب فوزه في نصف النهائي على الياباني كانتا تسونياما، المصنف 15 عالمياً، بمجموعتين دون رد، بواقع 21 – 13، و21 – 16، فيما بلغ لوه كين المباراة النهائية بفوزه على الصيني لو غوانغ زو، المصنف 14 عالمياً، بمجموعتين دون رد 21 – 19، و21 – 15.

فردي السيدات

وفي منافسات فردي السيدات، تمكنت التايوانية تاي تزو ينغ، المصنفة 4 عالمياً، من إقصاء اليابانية أكاني ياماغوتشي، المصنفة الأولى عالمياً، وبلوغ المباراة النهائية بعدما فازت عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 21 – 12، و16 – 21، و21 – 15، لتضرب موعداً في النهائي مع نجمة كوريا الجنوبية آن سي يونغ، المصنفة الثانية عالمياً، التي تغلبت بدورها في نصف النهائي على الصينية تشين يو، المصنفة الثالثة، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 21 – 16، و11 – 21، و19 – 21.

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