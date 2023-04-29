إسماعيل القرقاوي: استضافة قطر لمونديال السلة فخر للعرب

المصدر: دبي- ياسر قاسم

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هنأ اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة،محمد سعيد المغيصيب رئيس الاتحاد القطري بمناسبة استضافة قطر مونديال الرجال لكرة السلة عام 2027 وقال: الاتحاد الدولي كان موفقاً باختيار الملف القطري لتنظيم الحدث العالمي في الدوحة لما يملكه الأشقاء من منشآت رياضية ضخمة وإمكانيات فنية وإدارية عالية تتيح لهم استقبال أكبرعدد ممكن من الوفود والمنتخبات العالمية.

وأكد القرقاوي أن قطر قادرة على تقديم نسخة استثنائية يحكي عنها العالم شبيهة بالمونديال الأخير لكرة القدم الذي أقيم في نهاية العام الماضي، وقال:الاتحادات العربية مطالبة من الآن بوضع استراتيجية وبرنامج إعداد منتخباتها حتى تتمكن من بلوغ النهائيات المقبلة بعد أربع سنوات أملاً أن نرى أكبر عدد ممكن من منتخباتنا العربية في المونديال وعكس صورة مشرفة عن السلة العربية وتطورها الملفت في السنوات الأخيرة.

من جهة أخرى وجه القرقاوي بوضع كافة إمكانيات الاتحاد العربي تحت تصرف الأشقاء في قطر لأن نجاحها هو نجاح لكل العرب مؤكداً مساندة الاتحاد القطري لتحقيق نجاحات مشرفة وتقديم بطولة غير مسبوقة.

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