الشارقة بطل كأس ناشئي اليد

المصدر: الشارقة - البيان

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توّج فريق الشارقة بلقب كأس الإمارات للناشئين لكرة اليد للمرة الخامسة عشرة في تاريخ النادي، بعد تغلبه في المباراة النهائية على شباب الأهلي 27 - 24، في المباراة التي أقيمت بصالة نادي النصر، وبذلك يحصد ناشئو الشارقة ثنائية الدوري والكأس لهذا الموسم، بعدما حسموا درع الدوري السادس عشر في تاريخ الشارقة، مارس الماضي.

وقام فيصل الطواش، رئيس لجنتي المنتخبات الوطنية والمدربين باتحاد اليد، بتتويج الشارقة بالميداليات الذهبية، وشباب الأهلي بالميداليات الفضية، بحضور جاسم محمد، عضو إدارة الألعاب الجماعية مشرف اليد بالشارقة، ويوسف أحمد، مشرف المراحل السنية بالنادي.

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