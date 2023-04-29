نورة الجسمي نائبا لرئيس الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة

المصدر: دبي-البيان

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انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة، نورة الجسمي، رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، نائباً لرئيس الاتحاد القاري بحصولها على 38 صوتا من مجموع الأصوات المشاركة في الانتخاب، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية، مساء اليوم السبت، على هامش بطولة آسيا الفردية للريشة الطائرة المقامة حاليا في دبي.

يأتي هذا التصويت الجماعي نظير الجهود الكبيرة التي قدمها اتحاد الإمارات للريشة الطائرة برئاسة نورة الجسمي في نشر اللعبة ونجاح استضافة بطولة آسيا للفرق المختلطة التي استضافتها دبي في فبراير الماضي والبطولة الآسيوية الحالية المقامة بنادي النصر بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة من 28 دولة.

وأعربت نورة الجسمي عن سعادتها بانتخابها نائبا لرئيس الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة، ومؤكدة أنه يعد نجاحا جديدا للرياضة الإماراتية وتعزيزاً لقوتها الناعمة، وشهادة اعتراف بالجهود التي قدمها اتحاد الإمارات للريشة الطائرة على المستوى القاري رغم حداثة عهده، وختمت قائلة: المنصب الجديد دافع لنا لمواصلة العمل من أجل تحقيق الأفضل للعبة محليا وقاريا ودوليا.

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