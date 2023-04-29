تأجيل انطلاق سباق دلما التاريخي بسبب " الأحوال الجوية"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية تأجيل انطلاق سباق مهرجان دلما التاريخي السادس للمحامل الشراعية الذي كان مقرراً له بعد غدٍ الاثنين، وذلك لعدم ملاءمة الأحوال الجوية وحالة الرياح والطقس.

وأكد ماجد المهيري مدير إدارة السباقات في النادي أنه تم تأجيل السباق نظراً لعدم ملاءمة الأحوال الجوية المتوقعة، بالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد، و أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد خلال الأيام القادمة من أجل إقامة السباق في أجواء مثالية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز