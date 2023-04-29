«سمحة» و«سمران» يهديان «الرئاسة» ناموس الإيذاع

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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واصلت هجن الرئاسة تألقها وسيطرتها على الرموز في المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2023»، بعدما حصدت رمزين جديدين في المنافسات التي أقيمت أمس في عاصمة ميادين الهجن بالوثبة بأبوظبي.

ونجحت مؤسسة هجن الرئاسة في انتزاع رمزي سن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ في المواجهة الثانية للمؤسسات الكبرى في عالم الهجن خلال فعاليات اليوم السابع من النسخة الحالية للمهرجان.

وحضر المنافسات معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس مجلس طيران الرئاسة، والشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، إلى جانب جمع كبير من محبي وعشاق رياضة الهجن.

وحلقت مؤسسة هجن الرئاسة مع رموز الإيذاع والتي شهدها الميدان الجنوبي لمسافة 6 كلم مع «سمحة» و«سمران» بقيادة المجازف محمد عتيق بن زيتون المهيري، إذ توجت «سمحة» بكأس الإيذاع الأبكار المفتوح بعد أن تقدمت في الأمتار الأخيرة نحو خط الختام لتكسب الناموس بزمن قدره 8:43:2 دقائق.

وفي الشوط الثاني والخاص بالجعدان المفتوح طار «سمران» بالشعار الأحمر مع المركز الأول والبندقية بعد أن وصل إلى خط النهاية بزمن قدره 8:42:2 دقائق.

وتوج الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري بالكأس والبندقية في ختام المنافسات وسط فرحة لمحبي الشعار الأحمر العريق.

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وفي أشواط الفترة الأولى والتي سبقت انطلاقة أشواط الرموز وأقيمت من خلالها السباقات على مدار 5 أشواط، تصدرت «الشاهينية» لهجن العاصفة وبقيادة المضمر غياث الهلالي مراحل الشوط التي تواصلت على مدار 6 كلم وأنهت المسافة بزمن قدره 8:57:0 دقائق.

وفي الشوط الثاني طار «هملول» لهجن الرئاسة مع المضمر علي بن جميل الوهيبي بالمركز الأول وناموس الشوط وقطع المسافة في 9:04:4 دقائق، وفي الشوط الثالث فازت «أتعاب» لهجن الشيحانية والمضمر محمد خالد العطية بالمركز الأول وبزمن قدره 8:59:05 دقائق.

وفي الشوط الرابع كسب «هملول» لهجن الرئاسة والمضمر علي بن جميل الوهيبي المركز الأول وبزمن بلغ 8:59:2 دقائق، وفي الشوط الخامس والأخير طارت «الصمود» لهجن الرئاسة مع المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري بالمركز الأول والناموس وبزمن قدره 8:56:7 دقائق.

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وكانت الفترة الصباحية قد شهدت أيضاً سيطرة هجن الرئاسة على أغلب أشواطها التي أقيمت لمسافة 6 كلم في الميدان الجنوبي. ونجح الشعار الأحمر في حصد لقب 9 أشواط من أصل 19 شوطاً أقيمت في الفترة الصباحية، وسط تألق واضح لمضمري هجن الرئاسة التي ظهرت بشكل متميز، فيما واصلت هجن الشحانية والعاصفة حضورها وحصدت الأولى 6 ألقاب، والثانية 4 ألقاب.

وتقام اليوم منافسات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ عبر 20 شوطاً، منها 12 شوطاً في الفترة الصباحية، و8 أشواط في الفترة المسائية، تتنافس خلالها المطايا المشاركة على نيل الناموس والجوائز النقدية القيمة التي خصصتها اللجنة العليا المنظمة للمهرجان.

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