1200 لاعب في «أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» بالصين

المصدر: هانجزو - البيان

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أعلنت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو ( AJP ) عن تنظيم أول بطولة رياضية في الصين بعد جائحة كورونا في مدينة هانجزو بالتعاون مع الرؤية العالمية للإدارة الرياضية ( IVSM).

حيث يجتمع أكثر من 1200 لاعب ولاعبة من مختلف الدول للانضمام إلى البطولة الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو للبدلة وبدون بدلة اليوم ويوم غدٍ للمنافسة على الألقاب.

وتأتي الخطوة لتعزيز التزام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو بتطوير هذه الرياضة في الصين ونشرها عالمياً.

وتستضيف البطولة إحدى صالات مجمع «لينبينج» الرياضي، وهو نفس المكان الذي سيستضيف منافسات دورة الألعاب الآسيوية في أكتوبر المقبل، ويعد رمزاً رياضياً كبيراً للمدينة تم تجهيزه بأفضل المعدات للحدث الكبير الذي سيشارك به الآلاف من اللاعبين واللاعبات.

بمن فيهم اللاعب الصيني الأشهر «يي يوان» صاحب الحزام الأسود الذي لم يسبق له الخسارة أبداً في أي من بطولات الرابطة في الصين، بالإضافة إلى لاعبين ولاعبات من الإمارات يستعدون للمشاركة في بطولات واستحقاقات قادمة.

وتم تخصيص نزالات اليومين للاعبين واللاعبات من مختلف الفئات والأحزمة، وسيديرها حكام دوليون لتشهد تطبيق أحدث وسائل التكنولوجيا التحكيمية وهي (عين الصقر) وآخر التعديلات في لوائح التحكيم الدولي التي تسهم في تعزيز مكانة تلك الرياضة بالعالم، على ضوء الخطة الاستراتيجية التي تقوم رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP بتطبيقها على أرض الواقع لتصبح الإمارات أكبر مطور لرياضة الجوجيتسو في العالم.

سجل مميز

وأكد عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي رئيس رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP ) أن أبوظبي تمتلك سجلاً مميزاً في تنظيم البطولات الرياضية الدولية، ما ساهم في تعزيز مكانتها كعاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو ومنصة ملهمة لنشر وتطوير اللعبة في العالم معتبراً هذه البطولات فرصة للتأكيد على قيمة ومكانة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP ).

وقدرتها على تنظيم وإدارة أهم المحافل العالمية الرياضية بشكل عام، وتعزيز الروابط الرياضية والثقافية مع العديد من الدول والمنظمات العالمية، بالإضافة إلى منح الفرص للمواهب الرياضية المحلية للتألق على المستوى الدولي، ونشر قيم رياضة الجوجيتسو التي تركز على الانضباط والثقة في النفس والتحمل والصبر واحترام المنافس.

وفي السياق ذاته، أكد طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو المتواجد في مدينة هانجزو أن كل الترتيبات تسير على أفضل ما يكون مع الشركاء في الصين، وأن البطولة تتوفر لها كل عوامل النجاح.

وأن هناك تعاوناً كبيراً بين اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو من ناحية، والجهات المعنية في الصين لنشر وتطوير اللعبة، مشيراً إلى أن الأعداد الكبيرة التي ستشارك في الحدث تعكس مدى النجاح في تطبيق برامج نشر اللعبة والكشف عن المواهب.

وأوضح البحري أن رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تنظم ما يزيد على 180 بطولة حول العالم في أهم مدن العالم، بمعايير احترافية عالية، وتجد في كل يوم مطالب جديدة لتنظيم بطولات في مدن جديدة، على ضوء نجاحاتها في توفير أفضل بيئة تنافسية للاعبين واللاعبات من محبي ومنتسبي رياضة الجوجيتسو وتقديم الحوافز المناسبة للكشف عن المواهب وصناعة الأبطال.

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