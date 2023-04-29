غوانغ زو يصعق ناراوكا في «آسيوية الريشة الطائرة»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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فجّر الصيني لو غوانغ زو المصنف 14 عالمياً أبرز مفاجآت ربع نهائي بطولة آسيا للريشة الطائرة بتغلبه على الياباني كوداي ناراوكا المصنف 4 عالمياً بمجموعتين دون رد، ليضرب موعداً في نصف النهائي، اليوم، مع اللاعب السنغافوري لوه كين المصنف 7 عالمياً، الذي ضمن تأهله على حساب لاعب هونغ كونغ لي شيوك المصنف 20 عالمياً بمجموعتين دون رد.

وتابع جمهور غفير، أمس، منافسات البطولة التي تستضيفها صالة راشد بن حمدان بنادي النصر في دبي تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات للريشة الطائرة، وينظمها الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة واتحاد الإمارات للعبة بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة.

ومجلس دبي الرياضي، وشركة النصر للألعاب الرياضية، والمدرسة الفرنسية، ومجمع الشيخ مانع بن حشر آل مكتوم الطبي، وبرعاية شركتي خيلادي اكس دوت كوم وشوبا للتطوير العقاري.

وشهدت النسخة الحالية لبطولة آسيا للريشة الطائرة مشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة من 28 دولة، وشملت المنافسات 5 فئات مختلفة هي فردي الرجال وفردي السيدات وزوجي الرجال وزوجي السيدات والفئة المختلطة.

وقال غوانغ إنه بالرغم من فوزه بفارق كبير في المجموعة الثانية إلا أن المباراة كانت صعبة أمام أحد أفضل اللاعبين في آسيا، مشيراً إلى أن مواجهة لوم كين ستكون أكثر تعقيداً في نصف النهائي، وأنه سيبذل كل جهوده من أجل بلوغ المباراة النهائية.

منافسات السيدات

وفي منافسات السيدات، ضمنت لاعبة تايبيه تاي تزو يينغ المصنفة 4 عالمياً تأهلها إلى نصف النهائي بتغلبها على الصينية هي بينغ جياو بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

ونجحت اللاعبة الكورية الجنوبية آن سي يونغ المصنفة الثانية عالمياً في الوصول إلى المربع الذهبي بفوزها على الهندية بوسارلاف سندو المصنف 8 بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

إشادة

وأشاد جاسم قنصوة، نائب رئيس الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، بالنجاح الكبير الذي حققته دبي في تنظيم النسخة الحالية من البطولة القارية.

وقال: مرة أخرى، تقدم دبي للقارة الصفراء نسخة استثنائية لتنظيم واحدة من أكبر البطولات التي أقيمت على مدار التاريخ بمشاركة ما يزيد على 300 لاعب ولاعبة من بينهم صفوة اللاعبين واللاعبات المصنفين عالمياً.

من جهته أعرب قال فرانسيس الفريد، المدير التنفيذي لشركة شوبا العقارية الراعي الرسمي للبطولة عن سعادته برعاية «شوبا» لثاني أكبر بطولة على مستوى العالم في الريشة الطائرة، وقال: تأتي رعايتنا للبطولة من منطلق مسؤوليتنا المجتمعية وإيماناً بأهمية دور القطاع الخاص في دعم الرياضة.

وأكد الفريد أن النجاح التنظيمي للبطولة دافع لشركة شوبا لرعاية المزيد من الفعاليات الرياضية، وخاصة في رياضة الريشة الطائرة التي تشهد نمواً سريعاً في الإمارات، وتستقطب العديد من الشباب من مختلف الجنسيات.

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