أبطالنا يتألقون في «آسيوية التجديف»

المصدر: باتايا - البيان

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حقق أبطالنا نجوم منتخبنا الوطني لرياضة التجديف الحديث نتائج جيدة في اليوم الأول من منافسات بطولة آسيا للتجديف الشاطئي التي انطلقت أمس في مدينة باتايا التايلاندية، وتستمر حتى يوم غد بمشاركة عدد كبير من المنتخبات الوطنية يتقدمهم سفراء رياضة الإمارات.

وسجلت عناصر المنتخب الوطني بداية رائعة في منافسات الزوجي في مختلف التخصصات، حيث تأهل نجما المنتخب الثنائي حمد عامر الشامسي وسلطان احمد الشامسي إلى الدور نصف النهائي من سباق زوجي الشباب، حيث سيستكملان المنافسات اليوم على أمل تحقيق إنجاز فريد وجديد لرياضة الإمارات.

وحل الثنائي حمد عامر الشامسي وسلطان أحمد الشامسي في المركز الثالث في الترتيب العام للمرحلة الأولى بزمن قدره 03.04.85 دقائق خلف الفريقين التايلاندي (الأول) وهونغ كونغ (الثاني) بفارق زمني ضئيل، حيث يسعيان اليوم لتطوير الأداء والوصول إلى المرحلة الأخيرة،

ونجح نجم منتخبنا الوطني أحمد خميس الحمادي في انتزاع رقم التأهل إلى الدور ربع النهائي في منافسات فردي الرجال، حيث ستقام المراحل الحاسمة لهذا السباق الذي يعد أقوى فئات البطولة الآسيوية يوم غد. وفي منافسات زوجي الرجال نجح الثنائي حمد سعيد المطروشي وخميس غانم الشامسي في التأهل إلى ربع النهائي.

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