125 محملاً في سباق دلما الاثنين

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية تحديد موعد انطلاق سباق مهرجان دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، ليكون بعد غد، بمشاركة 125 محملاً.

وتقام فعاليات المهرجان من 28 أبريل الحالي إلى الأول من مايو المقبل، مع العديد من الأنشطة والبطولات الرياضية والفعاليات المختلفة والمتنوعة، وتبلغ قيمة جوائز المهرجان أكثر من 33 مليون درهم.

ووجه أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب الشكر إلى القيادة الرشيدة للدعم المتواصل للرياضات التراثية البحرية، وإلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة على رعايته الكريمة لمهرجان دلما التاريخي.

وأكد أن مهرجان سباق دلما التاريخي يعد عيداً سنوياً، وموعداً منتظراً للاحتفال بالهوية التراثية البحرية.

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