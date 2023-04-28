النصر وشباب الأهلي في نهائي دوري السلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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تشهد قاعة نادي الوصل في السابعة والنصف من مساء اليوم مباراة الإياب بين النصر وشباب الأهلي في نهائي مسابقة الدوري العام لكرة السلة، ويدخلها الفريقان بحسابات مختلفة، شباب الأهلي يملك فرصة حسم اللقب في حال فوزه مستفيداً من الفوز في ملعبه ذهاباً بنتيجة 86 - 80، بينما يسعى النصر للفوز وتأجل الحسم إلى مباراة فاصلة حدد لها اتحاد السلة موعداً افتراضياً الخامس من مايو المقبل في قاعة شباب الأهلي.

وتبدو الحظوظ متساوية من واقع الندية وتقارب المستوى بين الفريقين، ولا سيما أن المباراة السابقة فاز فيها شباب الأهلي بصعوبة.

كأس رئيس الدولة

تقررت انطلاقة كأس رئيس الدولة للرجال يوم 13 مايو المقبل وبمشاركة 7 فرق، تخوض 6 منها مرحلة الدور ربع النهائي في 3 مواجهات في ملاعب محايدة تجمع بين شباب الأهلي والبطائح في قاعة الوصل، والوصل والوحدة في قاعة النصر، والنصر والظفرة في قاعة الجزيرة، وينضم الشارقة للمتأهلين الثلاثة في الدور نصف النهائي إذ يلتقي فيه الشارقة المتأهل من النصر والظفرة فيما يتواجه المتأهل من شباب الأهلي والبطائح مع الفائز من الوصل والوحدة، ويقام نهائي البطولة يوم الجمعة 26 مايو المقبل.

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