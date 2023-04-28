نهائي كأس الإمارات لناشئي اليد اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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يلتقي فريقا شباب الأهلي والشارقة للناشئين في الخامسة من مساء اليوم على ملعب نادي النصر في نهائي مسابقة كأس الإمارات للناشئين، والتي انطلقت في الأول من الشهر الجاري بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة على ملاعب محايدة، بمشاركة ثمانية فرق هي: شباب الأهلي والنصر والشارقة والوصل والبطائح واتحاد كلباء وبني ياس والجزيرة.

كان الشارقة، الذي يدافع عن لقبه قد فاز على النصر في دور الثمانية بنتيجة 36 - 22، وفاز على الوصل بنتيجة 35 - 25 في نصف النهائي، فيما شق شباب الأهلي طريقه للنهائي بفوزه على الجزيرة بنتيجة 22 - 16، وفوز على اتحاد كلباء بنتيجة 37 - 17 في نصف النهائي.

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