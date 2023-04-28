برستوفاك مدرباً لمنتخب اليد حتى 2024

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

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وافق مجلس إدارة اتحاد اليد برئاسة نبيل بن عاشور، على مقترح لجنة المنتخبات المتعلق بتعيين الفرنسي دانيلو برستوفاك، مدرباً لمنتخب الرجال، حتى 31 مارس المقبل.

وأكد فيصل الطواش عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنتي المنتخبات والمدربين، خلال اتصال هاتفي مع «البيان»، أن المدرب الفرنسي من أصول مقدونية، ومن مواليد فبراير 1975، ويملك الكثير من الخبرات وتولى تدريب المنتخب المقدوني ونادي مضر السعودي والعديد من الأندية الأوروبية، وهو محاضر دولي، وحارس مرمى سابق ضمن صفوف المنتخب الفرنسي.

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