«فيكتوري» يختبر مياه «النهر الأصفر» اليوم

المصدر: تشنغتشو - البيان

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تختبر الزوارق المشاركة في منافسات جائزة الصين الكبرى للزوارق السريعة- فورمولا1- الجولة الثانية من بطولة العالم 2023، اليوم، جاهزيتها تمهيداً لبدء المراحل المهمة في الحدث غداً وبعد غد، بمشاركة 20 زورقاً، يتقدمها سفراء رياضة الإمارات في فرق الفيكتوري وأبوظبي والشارقة.

ويرتفع هدير محركات الزوارق المشاركة، اليوم، على مياه النهر الأصفر، الذي يشق مدينة تشنغتشو، التي تستضيف الحدث بداية من الساعة الثانية من بعد الظهر بالتوقيت المحلي «العاشرة صباحاً بتوقيت الإمارات»، حيث ستقف الأطقم الفنية والمتسابقون على جاهزية الزوارق، يتقدمهم ثنائي فريق فيكتوري أحمد عبدالكريم الفهيم قائد زورق فيكتوري 3 وزميله السويدي اريك ستارك قائد زورق فيكتوري 4.

جاهزية

وأكد أحمد السميطي مدير إدارة الفيكتوري بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الذي يرافق بعثة فريق فيكتوري في تشنغتشو اكتمال التجهيزات، لخوض غمار المنافسات بداية بالتجارب الحرة، ثم الرسمية، اليوم، تأهباً لبدء المراحل الحاسمة مع انطلاق تصفيات أفضل توقيت يوم غد لتحديد المنطلقين في السباق الرئيس.

وأوضح السميطي أن معنويات الفريق والمتسابقين أحمد عبدالكريم الفهيم قائد زورق فيكتوري 3، وزميله السويدي اريك ستارك قائد زورق فيكتوري 4 عالية، من أجل مواصلة التألق، الذي رسمه الفريق في الجولة الأولى الافتتاحية، وتحقيق نتائج إيجابية في المراحل الحاسمة.

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