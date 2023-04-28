35576 مشاركاً في «الدورة الرياضية العمالية»

المصدر: دبي- البيان

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أسدل الستار على فعاليات «الدورة الرياضية العمالية الرابعة» الأكبر من نوعها، التي نظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، وشرطة دبي تحت شعار «إسعادهم هدفنا».

وكان مجلس دبي الرياضي قد أطلق المبادرات الرياضية، التي تستهدف العمال منذ عام 2010 تحت مسمى المهرجان الرياضي العمالي الأول، وشارك فيه الآلاف من العمال من مختلف الجنسيات والأعمار، ومن ذلك الوقت تلقى هذه الفعاليات الاهتمام والتطوير حتى وصل عدد المشاركين في الدورة الحالية إلى 35576 عاملاً.

وتضمنت 11 لعبة رياضية هي: الكبادي، كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، الريشة الطائرة، مصارعة الذراعين، اليوغا، شد الحبل، سباق الطريق، السباحة، والكريكت.

وذلك في إطار نهج وبرامج حكومة دبي على مستوى دمج مختلف فئات المجتمع، وتوفير الفرص وتنظيم الفعاليات، التي تجمع العاملين في مختلف المؤسسات والشركات الخاصة، وتسهم في إسعادهم وتعارفهم ومنحهم الفرصة لممارسة هواياتهم الرياضية باعتبارهم جزءاً أساسياً ومهماً من المجتمع.

وبرزت النسخة الرابعة من الدورة بـ 10 ميزات، عززت مكانتها ودورها في إسعاد المجتمع والتعايش بين جميع مكوناته، ومن أهم هذه الميزات التي كشفها التقرير النهائي للدورة النمو الكبير في أعداد المشاركين بالدورة، فقد بلغ عدد المشاركين 35576 مشاركاً من بينهم 1643 من الإناث.

وهو ما يعني زيادة أكثر من 40 % في أعداد المشاركين عن النسخ الماضية، وتصدرت رياضات الكريكت وكرة القدم وكرة السلة الرياضات الأكثر مشاركة من العمال على مدار جميع الدورات، التي أقيمت.

ووصل عدد الفرق إلى أكثر من 750 فريقاً، تنافست في جميع الألعاب الرياضية، التي تم إدراجها ضمن فعاليات الدورة، وأسهمت 257 شركة بمشاركة منتسبيها في البطولات المختلفة، التي وصلت إلى 20 بطولة متنوعة، وتم إضافة 3 رياضات جديدة إلى الدورة هي البادل والكبادي.

كما أدار المنافسات 154 حكماً، وأقيمت البطولات على 73 ملعباً متنوعاً في 15 موقعاً رياضياً و11 سكناً عمالياً استضاف الفعاليات، وقضى المشاركون 1060 ساعة في 265 يوماً على مدار العام في ممارسة الرياضة.

تغطية واسعة

وحظيت الدورة بتغطية إعلامية واسعة ، حيث نقلت العديد من القنوات التلفزيونية فعاليات الدورة إلى ملايين المشاهدين في مختلف الدول.

وثمن مجلس دبي الرياضي واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي جهود المشاركين في مختلف الرياضات من الشركات والعمال، الذين تنافسوا للفوز بألقاب بطولات الدورة، التي تهدف إلى إتاحة الفرصة للعاملين بالشركات لرفع مستوى لياقتهم البدنية، وإرساء شراكة فاعلة بين المؤسسات الحكومية والخاصة، من خلال توفير فرص التواصل بينهم، إلى جانب تحسين ظروف العمل من أجل رفع الإنتاجية.

وشغل أوقات فراغهم بممارسة الرياضة والنشاط البدني، ومشاركتهم في أجواء مليئة بالمنافسة والترفيه، بما يحقق رؤية المجلس في بناء مجتمع رياضي متميز وسعيد.

كما شكر مجلس دبي الرياضي جهود المؤسسات والشركات الداعمة للدورة، وعلى رأسها اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي وشرطة دبي ومبادرة الروح الإيجابية، بالإضافة إلى رعاة الدورة دي بي وورلد ودبي القابضة ودتكو، ودلسكو، ولاند مارك، وورلد سيكيورتي، وجائزة تقدير.

وبفضل التعاون النموذجي بين مجلس دبي الرياضي وجائزة «تقدير» تم إضافة معايير رياضية للفوز بجائزة «تقدير» العمالية، التي تعنى بتكريم الشركات والعمال المتميزين في أفضل الممارسات بمختلف المجالات.

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