عبدالله النابودة ينضم إلى مجلس إدارة «الجولة الأوروبية للغولف»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أعلنت مجموعة الجولة الأوروبية، التي تدير جولات «دي بي ورلد» و«التحدي»، و«الأساطير»، و«غولف أصحاب الهمم»، وكأس رايدر للغولف، عن تعيين عبدالله النابودة عضواً في مجلس الإدارة.

وقال عبدالله النابودة: «أنا ممتن حقاً بهذا التعيين، إنه لشرف كبير أن أكون عضواً في مجلس إدارة مجموعة الجولة الأوروبية، والشكر الخاص لزملائي أعضاء مجلس الإدارة على ثقتهم بي، ومنحي فرصة العمل معهم في هذه المنظمة المتميزة، وهذه الرياضة الرائعة».

ووجه اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي باسمه ونيابة عن الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة التهنئة للنابودة.

وأكد أنه مكسب كبير للرياضة بشكل عام، ولرياضة الغولف على المستوى المحلي والخارجي، وبالتأكيد سيسهم بدرجة كبيرة في نقله نوعية للعبة على كل الصعد.

وهذا مكسب كبير للعبة وكوادرها، وهذا التعين يعزز ويرسخ مكانة أبناء دولة الإمارات وكفاءتهم. وبالتأكيد سيمثل نقله نوعية للعبة مع قيادتها الحالية ولنا الشرف بأنه أول عربي يشغل هذا المنصب.

يذكر أن عبدالله النابودة بدأ ممارسة رياضة الغولف منذ العام 2006، في أكاديمية «خور دبي»، واستطاع الحصول على تصيف الـ«هانديكاب»، خلال 18 شهراً من بدء اللعبة، ومنذ ذلك الحين، لعب النابودة دوراً حيوياً في تطوير الغولف في الشرق الأوسط، بما في ذلك شغله منصب نائب رئيس اتحاد الغولف الإماراتي بين عامي 2008 و2012.

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