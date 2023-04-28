مطر الطاير: دعم القيادة الرشيدة عزز رياضة «الدراجات الهوائية»

المصدر: دبي- البيان

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أكد معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي أن رياضة الدراجات الهوائية تنال دعماً كبيراً من القيادة الرشيدة لأهميتها في تعزيز صحة وحيوية وسعادة أفراد المجتمع، إلى جانب كونها رياضة متكاملة للجسد والعقل، ويمكن ممارستها مع أفراد العائلة والأصدقاء في مختلف الأوقات.

كما أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وجه بتشييد مضامير ومسارات للدراجات الهوائية، تمتد لمئات الكيلو مترات في مختلف مناطق دبي.

حيث يحرص سموه على قيادة الدراجة الهوائية في هذه المضامير، وكذلك حضوره جانباً من بطولات الدراجات الهوائية العديدة، التي تقام في دبي، ودعمها لتحقيق أهدافها الرياضية والمجتمعية الكبيرة.

وأضاف: تنال هذه الرياضة أيضاً دعماً كبيراً من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، سواء في مجال تنفيذ المشاريع والمضامير والمسارات الخاصة بالرياضة أو ممارستها شخصياً في مختلف الأوقات والمناطق، والتي كان آخرها جولة في دبي، خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

حيث يمثل سموه قدوة لجميع ممارسي هذه الرياضة، مؤكداً أن مجلس دبي الرياضي يعمل بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس على ترجمة هذا الدعم والرعاية من القيادة الرشيدة، وتوفير كل سبل النجاح والتطور لهذه الرياضة الأولمبية المتكاملة، وكذلك تنظيم فعاليات وبطولات عالمية ووطنية تستقطب أبطالاً عالميين ومشاركين محترفين وهواة من جميع الفئات.

جاء ذلك خلال استقبال معالي مطر الطاير، منصور بو عصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، حيث جدد التأكيد على أن رياضة الدراجات الهوائية تحتل مكان مميزة بين أهم الفعاليات الرياضية الدولية والإقليمية والوطنية، التي يتم تنظيمها في دبي على مدار شهور العام وتشهد نمواً كبيراً وتطوراً في أعداد المشاركين والمستويات الفنية العالية، التي يقدمونها.

وأكد معاليه أن الدعم الحكومي الكبير لرياضة الدراجات الهوائية جعلها تحتل مكانة مميزة في التخطيط الحضري الجديد لدبي، الذي يتضمن وجود مسارات حديثة وآمنة، تمتد لمسافات طويلة في مختلف المناطق السكنية والسياحية والشواطئ، وأن الجهات الحكومية والمطورين العقاريين يعملون على تحقيق متطلبات التخطيط الحضري للإمارة والتنفيذ الدقيق لهذه المسارات، التي أصبحت سمة أساسية من سمات مجتمع دبي.

حرص

وقدّم منصور بوعصيبة أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، و إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، على الدعم والرعاية التي تنالها هذه الرياضة، التي تعد من أكثر الرياضات نمواً وانتشاراً وتطوراً.

وأكد أن اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية حريص على التعاون المستمر مع مجلس دبي الرياضي، من أجل نمو واستدامة الفعاليات في دبي، وكذلك التعاون مع جميع المؤسسات الرياضية في الدولة لنشر وتطوير الرياضة على مستوى الدولة، وعلى تكوين منتخبات وطنية للرجال والسيدات، ولجميع الفئات قادرة على التمثيل المشرف للدولة في المحافل الرياضية المختلفة، ونشر ممارسة رياضة الدراجات الهوائية بين الجميع.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين الطرفين والفعاليات المقبلة والمستويات المتطورة، التي يقدمها الدراجون في الأندية والمنتخبات الوطنية والبطولات المختلفة.

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