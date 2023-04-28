افتتاح بطولة الإمارات الـ16 للياقة البدنية لأصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي- وام

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افتتحت أمس بطولة الإمارات السادسة عشرة للياقة البدنية لأصحاب الهمم، التي ينظمها مركز الإمارات للتوحد، تحت رعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، تحت شعار «أنا رياضي»، بمشاركة 762 لاعباً ولاعبة من أصحاب الهمم، من 18 مركزاً ونادياً لأصحاب الهمم، و42 مدرسة مدمج بها أصحاب الهمم على مستوى الدولة.

وأعطى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إشارة انطلاق البطولة، ثم بدأ طابور العرض للمراكز والمدارس المشاركة، وقدم مركز فانتازيا للباليه عرضاً مميزاً، كما كرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الرعاة.

وحصل مركز الإمارات للتوحد على المركز الأول على مستوى جميع الفئات العمرية، وحل مركز العين للرعاية والتأهيل ثانياً، ومركز جسور لأصحاب الهمم ثالثاً.

وتوجهت أمل جلال صبري المدير العام ومؤسس مركز الإمارات للتوحد، بالشكر لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، على رعايته الكريمة لفعاليات أسبوع التوحد، الذي ينظمه مركز الإمارات للتوحد، على هامش اليوم العالمي للتوحد، على مدار ستة عشر عاماً متتالية.

وأشادت بالدور البارز للدولة في دعم ورعاية أصحاب الهمم، من خلال سن القوانين والتشريعات المنظمة لحقوق تلك الفئات في شتى المجالات.

والعمل على تفعيلها، بما يكفل لهم حقوق متكافئة مع أقرانهم، وفقاً للرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

وتمنت لحملة التوعوية في عامها السادس عشر، أن تكون حققت هدفها السامي في جذب الانتباه، وتسليط الضوء على ذوي طيف التوحد.

وكذلك تفعيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية تجاه هذه الفئة الحبيبة إلى القلب، وتقدمت بالشكر والتقدير لجميع الشركاء الداعمين لحملة التوعية.

كما توجهت بالشكر لسفراء الدول المعتمدين لدى الإمارات، والمشاركين بحضورهم، من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين والمكسيك.

واختتمت كلمتها بشعار مركز الإمارات للتوحد، وهو «بكم ومعكم نتخطى الصعاب ونحقق الأمل».

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