«أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو» 5 مايو

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستعد أبوظبي، عاصمة الجوجيتسو العالمية، لاستقبال نخبة نجوم البساط من دول العالم، في منافسات جولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو التي تستضيفها مبادلة أرينا في الفترة من 5 وحتى 7 مايو المقبل.

وتحظى البطولة بمكانة مهمة في أجندة الجوجيتسو العالمية، وتستأثر باهتمام كبير من قبل محبي الرياضة وأبطال اللعبة الذين يدركون قيمة بطولات أبوظبي ومدى تأثيرها في نجاح مسيرتهم وموسمهم الرياضي، وتأهلهم إلى جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو في ختام الموسم. وتشهد البطولة إقبالاً كبيراً من اللاعبين واللاعبات من جميع أنحاء العالم ومن بينهم أبرز المصنفين على التسجيل للمشاركة.

وترحّب البطولة التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) بانضمام لاعبين ولاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات في أنحاء العالم في فئات الناشئين والشباب لليوم الأول، والأساتذة لليوم الثاني، والمحترفين لليوم الثالث، وتبلغ قيمة جوائز جولات أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو أكثر من 1.5 مليون دولار أمريكي لأصحاب المراكز الأولى.

مكانة عالمية

وقال محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «تعد سلسلة جولات أبوظبي غراند سلام من أهم بطولات الجوجيتسو على مستوى العالم، إذ تقام جولاتها في أهم مدن وعواصم العالم. وتعود البطولة في جولتها الأخيرة للموسم الحالي إلى العاصمة أبوظبي التي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة لرياضة الجوجيتسو على مستوى العالم والوجهة الأولى للأبطال».

وتابع الظاهري: «تمثل جولة أبوظبي غراند سلام فرصة نموذجية لأبنائنا وبناتنا من اللاعبين المحترفين، وتمنحهم مساحة للاحتكاك مع أقوى لاعبي العالم، ما يسهم في تطور مستوياتهم وتأهيلهم للمنافسة بقوة في الألقاب في أهم الاستحقاقات الإقليمية والقارية والعالمية.

وفي الأعوام الأخيرة، تمكن لاعبو الإمارات من التفوق بشكل واضح وملموس على الصعيد القاري، وتمكنوا من الحفاظ على صدارة آسيا ثلاثة أعوام متتالية، وهذه الريادة أحد المكاسب العديدة التي أسهمت جولات أبوظبي غراند سلام في تحقيقها».

بدوره قال طارق البحري المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو إن جولة أبوظبي غراند سلام تعد من أهم الجولات كونها تمنح الفائز بالمركز الأول في كل فئة 3000 نقطة في التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، ما يعزز من فرص المتنافسين في الفوز بجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو السنوية.

وأضاف: «تمثل جولات أبوظبي غراند سلام جسراً من جسور التواصل بين دولة الإمارات ودول العالم المختلفة، ولا سيما أن الرياضة تعد لغة تقرّب الشعوب وتختصر المسافات، وتواصل أبوظبي دورها في تطوير ونشر رياضة الجوجيتسو، وترسيخ ريادتها العالمية».

وتشهد جولة أبوظبي غراند سلام مشاركة مئات اللاعبين المحترفين من أصحاب الأحزمة السوداء من أحاء العالم إلى جانب العديد من اللاعبين المحترفين على صعيد المنطقة.

وقال البطل البرازيلي تايكو كارنيرو - حزام أسود من أكاديمية «فيجن بي بي جي» البرازيلية والذي ينافس في فئة المحترفين وزن تحت 120 كجم: «أحرص على الوجود في جميع جولات أبوظبي غراند سلام، وأعمل على تنظيم جدول مشاركاتي في ضوء مواعيد جولات البطولة للمشاركة فيها تحت أي ظرف».

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