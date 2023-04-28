مهرجان دلما.. النسخة السادسة تنطلق اليوم

المصدر: الظفرة - وام

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برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، تنطلق اليوم، فعاليات ومسابقات النسخة السادسة من مهرجان سباق دلما التاريخي، الذي يقام بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، ونادي تراث الإمارات.

وتتضمن إلى جانب سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، 24 مسابقة بحرية وشاطئية ورياضية تراثية وحديثة، خصص لها 284 جائزة، بقيمة تبلغ نحو 28 مليون درهم، منها سباق دلما لقوارب التجديف التراثي، سباق دلما للتجديف الواقف على اللوح، سباق الدراجات الهوائية، كرة القدم الشاطئية وكرة الطائرة الشاطئية، سباق السباحة، سباق الجري.

ووجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة على الدعم الكبير لإحياء الرياضات التراثية.

كما ثمن دعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، واهتمامه الكبير بتنظيم النسخة السادسة من مهرجان دلما التاريخي، بعد النجاحات المتتالية للنسخ السابقة.

كما توجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان بالشكر لكل الجهات المشاركة في تنظيم المهرجان، إلى جانب نادي أبوظبي للرياضات البحرية ممثلة في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، ونادي تراث الإمارات ومجلس أبوظبي الرياضي، مشيداً بالتكاتف الكبير بين الجهات، من أجل إبراز الصورة التراثية المهمة لجزيرة دلما وللمهرجان.

تأكيد

وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان أن انطلاق مهرجان سباق دلما التاريخي في نسخته السادسة تأكيد لقوة الموروث الشعبي البحري الإماراتي.

واستمراره علامة فارقة على مستوى المهرجانات، التي تعنى بالتراث وتتوجه نحو الحفاظ عليه، وأيضاً إحيائه عبر المهرجان، الذي ينطلق في جزيرة دلما من الثامن والعشرين من أبريل وحتى السابع من مايو، بما يضمه من مسابقات بحرية متنوعة ومنافسات عديدة.

وقال: «نحن على موعد يتجدد في كل موسم مع انطلاقة مهرجان دلما، وما يضمه من بطولات ونشاطات بحرية متعددة، وأيضاً الفعاليات اليومية عبر جزيرة دلما، وبالتأكيد يأتي الحدث الأهم عبر سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية 60 قدماً، والذي يبحر نحو الحفاظ على ماض الأجداد في حاضر الأحفاد والأجيال القادمة».

وأضاف الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان: «مع كل موسم نشاهد وهج التراث يشع بضوء أكبر في جزيرة دلما التاريخية، وأيضاً يعطي للأجيال رسالة مهمة في كيفية الحفاظ على التراث، ونقله بشكل كامل جيلاً بعد آخر».

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