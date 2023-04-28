هجن «الرئاسة» تتألق في «ختامي الوثبة 2023»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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شهدت منافسات اليوم السادس من المهرجان الختامي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2023»، التي أقيمت أمس بميادين الهجن بالوثبة بأبوظبي، تألق مؤسسة هجن الرئاسة، التي سيطرت على رموز سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، في أول ظهور للمؤسسات الكبرى في عالم الهجن، خلال النسخة الحالية للمهرجان.

حضر المنافسات معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، والشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، إلى جانب جمع كبير من محبي وعشاق رياضة الهجن.

وحلقت مؤسسة هجن الرئاسة بأول رموز هجن أصحاب السمو الشيوخ، بعدما نجحت في التتويج بكأس وبندقية سن اللقايا التي أقيمت لمسافة 5 كلم في الميدان الجنوبي، بمشاركة عدد كبير من نجائب الأصايل.

وتوجت البكرة «خيال» لهجن الرئاسة، تحت إشراف المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري، بكأس اللقايا الأبكار في الشوط الرئيس المفتوح، إذ نجحت في خطف صدارة السباق في الأمتار الأخيرة، بعد منافسة قوية مع أكثر من مطية، لتعبر خط النهاية، محققة توقيتاً زمنياً قدره 7.07.03 دقائق، وحلت في المركز الثاني «الذيبة» لهجن الشيحانية، وثالثة «ميعاد» لهجن الرئاسة.

وأبهر القعود «الباهر» الجميع، وكان على قدر التوقعات للتتويج بالناموس، بعدما انتزع بندقية اللقايا الجعدان في الشوط الرئيس الثاني المفتوح، بإشراف المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري، الذي حصد ثنائية في منافسات أمس.

وأنهى «الباهر» مسافة الشوط البالغة 5 كلم في زمن قدره 7.07.06 دقائق، وبفارق مريح عن «الوسمي» من الرئاسة، مع المضمر المجازف الذي سيطر بالطول والعرض على أغلب أشواط اللقايا، سواء في الفترة الصباحية أو المسائية، فيما حل في المركز الثالث «خطر» لهجن الشيحانية مع المضمر جار الله عقيل المري.

عرض منفرد

وقدم المهيري عرضاً منفرداً في منافسات اللقايا، بعدما نجح في خطف ألقاب جميع أشواط الفترة المسائية الأربعة الأولى، إلى جانب شوطي الرموز.

بينما أكدت هجن الرئاسة، تفوقها وسيطرتها في الفترة الصباحية، بعدما استحوذت على أغلب الأشواط في منافسات اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، إذ نجحت في حصد الناموس والمركز الأول، في 10 أشواط من أصل 20، شهدتها الفترة الصباحية، بينما توجت هجن العاصفة بـ 5 أشواط، وهجن الشيحانية بـ 5 أشواط.

وتتواصل اليوم منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ مع سن الإيذاع، وذلك عبر إقامة 27 شوطاً، منها 19 شوطاً في الفترة الصباحية، حيث يحصل الفائزون على جوائز مالية نقدية، بينما يشتد الصراع في الفترة المسائية على رمزي الأبكار والجعدان المفتوح، التي خصصتها اللجنة المنظمة لهجن الشيوخ.

1.750000

من جهة أخرى، انطلق أول من أمس، المزاد الثاني والأربعون، الذي تنظمه المجموعة العلمية المتقدمة، والذي يأتي ضمن فعاليات مهرجان ختامي الوثبة 2023، وتحتضنه منصة المزادات الجديدة في سوق الوثبة، وأقيم على مدار اليومين الماضيين، حيث بيع خلاله 48 حاشياً، و15 فحلاً للإنتاج من الزمول. وبلغت حصيلة المزاد في يومه الأول مليوناً و750 ألف درهم.

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