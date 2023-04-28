المنصوري يشارك في الجائزة الكبرى باليونان

المصدر: (دبي - البيان)

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غادر قائد المنتخب الوطني للدراجات، أحمد المنصوري، معسكر المنتخب الخارجي المقام حالياً في إسبانيا، متجهاً إلى اليونان، للمشاركة في الجولة الثانية من سباق أثينا للجائزة الكبرى «سباق الأومنيوم»، المؤهل بالنقاط إلى أولمبياد باريس 2024، وذلك بمشاركة أكثر من 20 لاعباً من 11 دولة.

وكان المنصوري قد شارك في بطولة كأس الأمم للمضمار في كندا الأسبوع الماضي، وحصل على المركز الـ 30 عالمياً، وسط مشاركة أكثر من 51 دولة، والأفضل عربياً، ثم عاد إلى معسكر المنتخب المقام في إسبانيا منذ أكثر من 35 يوماً، قبل أن يغادر للمشاركة في الجولة الثانية من سباق الجائزة الكبرى.

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