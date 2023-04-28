مواجهة مثيرة بين شيوك وكين في «آسيوية الريشة الطائرة» اليوم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يلتقي اللاعب السنغافوري لوه كين المصنف 8 عالمياً مع لاعب هونغ كونغ لي شيوك المصنف 20 عالمياً في مواجهة مثيرة، اليوم، ضمن منافسات ربع نهائي فردي الرجال لبطولة آسيا للريشة الطائرة المقامة حالياً بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر في دبي تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات للريشة الطائرة.

وينظمها الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة واتحاد الإمارات للعبة بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة ومجلس دبي الرياضي وشركة النصر للألعاب الرياضية والمدرسة الفرنسية ومجمع الشيخ مانع بن حشر آل مكتوم الطبي، وبرعاية شركتي خيلادي إكس دوت كوم وشوبا للتطوير العقاري، وتختتم منافساتها بعد غد.

ويشارك في البطولة أكثر من 300 لاعب ولاعبة من 28 دولة، وتشمل المنافسات 5 فئات مختلفة، هي فردي الرجال وفردي السيدات وزوجي الرجال وزوجي السيدات والفئة المختلطة.

ونجح لوه كين في بلوغ منافسات ربع النهائي بتغلبه في الدور الثاني أمس على حساب الأردني علاء الدين أحمد المصنف 105 بمجموعتين دون رد ، فيما حجز لي شيوك بطاقة ربع النهائي بفوزه على حساب الصيني شي يوكي المصنف 10 عالمياً بمجموعتين دون رد .

مباراة صعبة

كما سجلت نتائج أمس تأهل الياباني ناراووكا كوداي المصنف الخامس عالمياً إلى ربع النهائي على حساب الهندي كيدامبي سريكانث المصنف 21 عالمياً، وذلك بتغلبه عليه في مباراة صعبة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 21 – 14، و20 – 22، و21 – 9 في ساعة واحدة و12 دقيقة.

وفي منافسات فردي السيدات، تأهلت اليابانية أكاني ياماغوتشي المصنفة الأولى عالمياً إلى ربع النهائي بعدما تغلبت على لاعبة تايبيه سونغ شيو المصنفة 35 بمجموعتين دون رد لتضرب موعداً، اليوم، في لقاء ناري مع الصينية يانغ زهي يي المصنفة 6 عالمياً وحاملة اللقب. وتمكنت لاعبة تايبيه تاي تزو يينغ المصنفة 4 عالمياً من بلوغ ربع النهائي ، وتلتقي يينغ، اليوم، مع الصينية هي بينغ جياو المصنفة 7.

كما تلتقي في ربع النهائي اليوم الإندونيسية غريغوريا ماريسكا المصنفة 12 مع الصينية تشين يو المصنفة 3.

وعبّر سالم المزروعي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، عن سعادته بمستوى التنظيم وخروج بطولة بصورة مشرفة للإمارات ومكانتها في استضافة الفعاليات الرياضية الكبيرة.

فضلاً عن ما قدمته اللجنة المنظمة من تسهيلات كبيرة للوفود المشاركة، واصفاً هذه النسخة من البطولة بأنها الأفضل وفقاً للمتابعين والمتخصصين. ونوه المزروعي بأن النسخة الحالية تشهد حضوراً مميزاً للمنتخبات العربية، ما يسهم في تطوير اللعبة في المنطقة في ظل مشاركة كبار المصنفين والمصنفات عالمياً.

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