"خيال" و" الباهر" يهديان هجن الرئاسة "ناموس اللقايا" في مهرجان ختامي الوثبة للهجن العربية الأصيلة

المصدر: وام

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شهدت منافسات اليوم السادس من المهرجان الختامي لسباقات الهجن العربية الأصيلة "ختامي الوثبة 2023" التي أقيمت اليوم بعاصمة ميادين الهجن بالوثبة بأبوظبي، تألق مؤسسة هجن الرئاسة التي سيطرت على رموز سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ في أول ظهور للمؤسسات الكبرى في عالم الهجن خلال النسخة الحالية للمهرجان.

حضر المنافسات معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، والشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان آل نهيان، إلى جانب محبي وعشاق رياضة الهجن.

فقد حلقت مؤسسة هجن الرئاسة بأول رموز هجن أصحاب السمو الشيوخ، بعدما نجحت في التتويج بكأس وبندقية سن اللقايا التي أقيمت لمسافة 5 كلم في الميدان الجنوبي بمشاركة عدد كبير من نجائب الأصايل.

و توجت البكرة "خيال" لهجن الرئاسة تحت إشراف المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري بكأس اللقايا الأبكار في الشوط الرئيس المفتوح، إذ نجحت في خطف صدارة السباق في الأمتار الأخيرة بعد منافسة قوية مع أكثر من مطية، لتعبر خط النهاية محققة توقيتاً زمنياً قدره 7.07.03 دقيقة، وحلت في المركز الثاني "الذيبة" لهجن الشيحانية، وثالثة "ميعاد" لهجن الرئاسة.

وكان القعود "الباهر" على قدر التوقعات للتتويج بالناموس، بعدما انتزع بندقية اللقايا الجعدان في الشوط الرئيسي الثاني المفتوح بإشراف المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري الذي حصد ثنائية في منافسات اليوم.

وأنهى "الباهر" مسافة الشوط البالغة 5 كلم في زمن قدره 7.07.06 دقيقة وبفارق مريح عن "الوسمي" من هجن الرئاسة مع المضمر المجازف الذي سيطر على أغلب أشواط اللقايا، في الفترتين الصباحية والمسائية، فيما حل في المركز الثالث "خطر" لهجن الشيحانية مع المضمر جار الله عقيل المري.

من جهته أهدى المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري الفوز برمزي اللقايا إلى القيادة الرشيدة، مؤكداً أن الدعم الكبير الذي تحظى به مؤسسة هجن الرئاسة كان له أكبر الأثر في حصول الشعار الأحمر على الرموز الغالية.

و أوضح أن هناك تنسيقاً بين كافة مضمري هجن الرئاسة وهو ما ساعد على تحقيق الانتصارات للشعار الأحمر منذ سنوات طويلة، مشيراً إلى أن هجن الرئاسة ستواصل سعيها نحو حصد الناموس خلال الأيام المقبلة من المهرجان.

وقدم المهيري عرضاً منفرداً في منافسات اللقايا، بعدما نجح في خطف ألقاب جميع أشواط الفترة المسائية الأربعة الأولى، إلى جانب شوطي الرموز، بينما أكدت هجن الرئاسة تفوقها وسيطرتها في الفترة الصباحية بعدما استحوذت على أغلب الأشواط في منافسات اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، إذ نجحت في حصد الناموس والمركز الأول في 10 أشواط بواقع شوط من بين 20 شهدتها الفترة الصباحية، بينما توجت هجن العاصفة بـ 5 أشواط، وهجن الشيحانية بـ 5 أشواط.

وتتواصل غداً الجمعة منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ مع سن الإيذاع، وذلك عبر إقامة 27 شوطاً، منها 19 شوطاً في الفترة الصباحية، حيث تخصص للفائزين جوائز مالية نقدية، فيما يشتد التنافس في الفترة المسائية على رمزي الأبكار والجعدان المفتوح التي خصصتها اللجنة المنظمة لهجن الشيوخ.

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