البلوشي يهدي الإمارات فضية "الوثب الطويل" ببطولة" غرب آسيا لألعاب القوى"

المصدر: وام

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فاز سالم البلوشي لاعب منتخب الإمارات بالميدالية الفضية في مسابقة "الوثب الطويل" ببطولة غرب آسيا لألعاب القوى التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة من 26 إلى 29 أبريل الحالي.

وتنتظر البلوشي مشاركة أخرى مرتقبة في مسابقة "الوثب الثلاثي" بطموحات كبيرة للوصول إلى منصة التتويج لاسيما و أن المستوى الفني للاعب شهد تطوراً لافتاً.

ورفعت بعثة الإمارات رصيدها في البطولة إلى 3 ميداليات، بعد تتويج البطل الشعالي حسن النعيمي بذهبية المشي السريع لمسافة 10 كلم، وفاطمة الحوسني بالميدالية الفضية في " دفع الجلة" حيث يشارك منتخبنا بـ 12 لاعباً ولاعبة.

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