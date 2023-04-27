دبي تستضيف 15 فعالية رياضية دولية ومحلية في نهاية الأسبوع

المصدر: البيان

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تستضيف دبي 15 فعالية رياضية دولية ومحلية تنافسية ومجتمعية متنوعة من بينها 4 بطولات دولية تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مختلف المناطق خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

وتتصدر البطولة الدولية للفوت فولي قائمة الفعاليات الرياضية التي تقام في نهاية الأسبوع يومي 28 و29 أبريل الجاري في فندق جي بي آر هيلتون جميرا دبي، ويشارك فيها 32 لاعبًا يشكلون 16 فريقًا من فرنسا وإيطاليا والدنمارك وبريطانيا وأمريكا ورومانيا ومصر وأزربيجان وتركمانستان والبرازيل وتركيا إلى جانب الإمارات، ويتقدم المشاركين اللاعب الدولي الشهير البرازيلي أندرسون أجويا كما يشارك أيضًا النجم الهولندي السابق إدغار دافيدز، وطارق أحمد نجم فريق شباب الأهلي، وحورية الطاهري مدربة المنتخب الوطني للسيدات، وتبدأ المنافسات يوم في الساعة 2 ظهر الجمعة 28 أبريل، فيما تبدأ المنافسات يوم السبت في الساعة 9 صباحًا.

وتتواصل منافسات بطولة آسيا للريشة الطائرة التي تستضيفها دبي للمرة الأولى في نادي النصر الرياضي ويشارك فيها 300 لاعب ولاعبة من 28 دولة من بينهم 9 لاعبين من المصنفين الأوائل على العالم يتنافسون ضمن 5 فئات مختلفة تشمل فردي الرجال وفردي السيدات وزوجي الرجال وزوجي السيدات والفئة المختلطة.

وتنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك "كنعد وسكل" التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن فعاليات الموسم الرياضي 2022 – 2023 وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.

وتقام بطولة المدارس الدولية لكرة السلة خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل في مدرسة أفليك الفرنسية بنادي النصر في منطقة عود ميثاء ويشارك فيها 30 فريق من مختلف الدول لطلبة المدارس من الفئة العمرية تحت 14 سنة وتبدأ المنافسات من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 6 مساء.

وتستضيف دبي بطولة إف سي سي الدولية للملاكمة التي تقام يوم السبت 29 أبريل في صالة إف سي سي بمنطقة القوز، وتشهد البطولة 18 نزالًا من أقوى النزالات يشارك فيها 38 ملاكم من مختلف دول العالم من فرنسا وأيرلندا والمكسيك والبرتغال وروسيا واسكتلندا وبريطانيا وأمريكا ومصر والكاميرون والهند والأردن وقيرغيزستان، وكازخستان والمغرب وكينيا ونيجيريا وباكستان والفلبين وطاجاكستان، وأوغندا، وأوزبكستان وزامبيا.

كما تقام يوم السبت 29 أبريل بطولة سترونغ لرفع الأثقال في نادي سترونغ بمنطقة القوز، ويقام سباق أبطال المجتمع للدراجات الهوائية الجبلية يوم الأحد في مضمار الدراجات الجبلية بحديقة مشرف ويتنافس المشاركين ضمن ثلاث فئات هي 6 و10 و20 كيلومترًا، وينظم نادي دبي للبولو والفروسية كأس تحدي العيد للبولو وذلك يوم الأحد في مقر النادي، ويقام يوم الأحد أيضًا سباق سكيتشرز الشهير للجري في ميناء راشد بالقرب من جزر ديرة ضمن الفئات العمرية من 9 إلى 99 سنة يتنافسون في مسافات 3 و5 و10 كيلومترات.

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